Paraná: abuelo fue internado tras prender una vela por su esposa fallecida

El hombre de 94 años fue rescatado de una vivienda de calle Francia en Paraná y trasladado al hospital San Martín en estado delicado por inhalación de humo

Un hombre de 94 años fue internado en estado delicado luego de un incendio en Paraná, ocurrido el viernes por la noche en una vivienda ubicada en Francia 1162. La Policía investiga la forma y las circunstancias en las que se inició el fuego.

El hecho fue constatado alrededor de las 22.30, cuando personal policial llegó al lugar y entrevistó a un hombre de 52 años, domiciliado en esa dirección. Según informó, en el interior del inmueble se encontraba su abuelo, quien residía en una vivienda anexa.

Los efectivos intentaron ingresar al domicilio, pero no pudieron hacerlo debido a la gran cantidad de humo acumulado en el lugar. Ante esa situación, solicitaron la presencia de Bomberos Zapadores, que posteriormente lograron extinguir las llamas e ingresar a la casa.

Una vez dentro del inmueble, los bomberos encontraron al hombre de 94 años acostado en su cama. De inmediato, procedieron a retirarlo de la vivienda y fue trasladado en ambulancia al Hospital San Martín, donde ingresó en estado delicado por inhalación de humo.

En el marco de las primeras actuaciones, también se entrevistó a un joven de 22 años, quien manifestó que consideraba al anciano como su “abuelo de corazón”. Según relató, aproximadamente media hora antes había estado con él y, al retirarse, observó que el hombre había encendido una vela sobre una mesa de luz, junto a una fotografía de su esposa fallecida, una práctica que realizaba diariamente.

Personal de Bomberos Zapadores estableció en primera instancia que el foco ígneo se habría originado en una mesa de luz ubicada cerca de la cama.

El sector fue resguardado preventivamente y se mantuvo comunicación con el fiscal Felgueres, quien dispuso la intervención de personal de Policía Científica, con las áreas de Laboratorio y Fotografía, para avanzar con las pericias correspondientes.