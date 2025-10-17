Pablo Rodríguez Laurta fue trasladado desde Concordia a Gualeguaychú y luego será trasladado a Córdoba para responder la indagatoria por el doble femicidio

Pablo Rodríguez Laurta: según la fiscal es imputable porque "es consciente de sus actos". Lo trasladan a Córdoba

Este jueves la Justicia dictó 120 días de prisión preventiva para Pablo Rodríguez Laurta , imputado por el crimen del chofer Martín Palacio en Entre Ríos y acusado del doble femicidio de Córdoba y secuestro de su hijo de cinco años. La fiscal Daniela Montagie dijo a medios locales que Laurta es imputable porque "está lúcido y consciente de sus actos”.

En los movimientos de traslado el detenido dijo a la prensa que lo aguardaba frases como: “Todo fue por justicia” y “Hay que venerarlo, es un mártir”,“Solo fui a rescatar a mi hijo”.

La investigación comenzó con la búsqueda de Martín Palacio y el análisis de cámaras de seguridad con cuyo relevamiento pudo constatarse la salida desde la terminal de Concordia del chofer junto a Laurta. Las imágenes fueron complementadas con el rastreo de las antenas de telefonía que registraron los movimientos del celular de la víctima que se apagó en la zona de General Campos, donde luego fue hallado sin vida.

El caso del remisero Martín Palacio, cuyo cuerpo apareció desmembrado, se investiga como “homicidio criminis causa”, cometido para facilitar la impunidad: “Lo que imputa la Fiscalía es que lo mató al remisero con la intención de robarle el auto, dirigirse a la ciudad de Córdoba y ahí perpetrar el otro hecho vinculado”, detalló Montagie al respecto.

Ahora la Fiscalía evalúa las pruebas obtenidas en los allanamientos y trabajará en conjunto con la Fiscalía de Violencia de Género.

Por su parte, el abogado defensor de Pablo Rodríguez Laurta, José Luis Legarrate, confirmó que su cliente se abstuvo de declarar y que la investigación se encuentra en una etapa inicial con evidencias a incorporar.

Este viernes el detenido fue trasladado desde la Jefatura Departamental Concordia hacia la Jefatura Departamental Gualeguaychú y luego será trasladado a Córdoba para responder la indagatoria por el doble femicidio de su expareja Luna Giarnian y su exsuegra Mariel Zamudio.

