Uno Entre Rios | Policiales | Villaguay

Marcharán en Villaguay para exigir que siga preso un joven acusado de chocar y matar

Convocan a marchar el 20 de febrero en Villaguay para pedir justicia por la muerte de Roque Garay. Piden que también se investigue como intento de femicidio.

Gonzalo Núñez

Por Gonzalo Núñez

17 de febrero 2026 · 10:45hs
Marcharán en Villaguay para exigir que siga preso un joven acusado de chocar y matar

Familiares y allegados de víctimas de un siniestro vial convocan a una movilización en Villaguay para reclamar justicia por la muerte de Roque Garay, de 74 años, y por los dos jóvenes que resultaron con lesiones en el choque ocurrido el pasado 20 de enero. La marcha se realizará el viernes 20 de febrero a las 8.30 frente a los Tribunales de la ciudad.

El siniestro ocurrió alrededor de las 23.40 en la intersección de calles Pedro Goyena y Almeida. En el hecho estuvieron involucrados una motocicleta CG 150 cc., un Renault 12 conducido por Garay —quien viajaba acompañado por dos mujeres de 66 años— y un Fiat Mobi manejado por Abiel Zalazar, de 27 años.

incendio en un galpon rural de villaguay dejo 500 cerdos muertos

Incendio en un galpón rural de Villaguay dejó 500 cerdos muertos

tras intensa busqueda, hallaron a un hombre que se perdio en el monte en colonia federal

Tras intensa búsqueda, hallaron a un hombre que se perdió en el monte en Colonia Federal

Según la reconstrucción preliminar, tras impactar contra la motocicleta, el Fiat Mobi terminó chocando contra el Renault 12, provocando la muerte de Garay. En la colisión resultaron heridos de consideración Morena, de 17 años, y Mariano, de 25, quienes iban en la moto y eran perseguidos por Salazar. La chica sufrió raspones en el cuerpo, hematomas y una pierna muy lastimada; mientas que su compañero terminó con fractura de cadera y de tibia.

También terminaron con lesiones Margarita Molares e Hila, las mujeres que acompañaban en el auto a Garay. La primera es la esposa del fallecido y sigue en proceso de recuperación, ya que sufrió la rotura de cinco costilla, la clavícula y muchos golpes y cortes. Incluso estuvo con respirador en el Hospital Santa Rosa.

Prisión preventiva

El conductor permanece detenido con prisión preventiva acusado de homicidio culposo y lesiones. Su arresto termina el próximo viernes y por ello los familiares de las víctimas volverán a las calles para que la Justicia no lo envíe a la casa con un arresto domiciliario. Hay temor de que pueda intimidar testigos. Ese día habrá una audiencia ante la jueza Nadia Benedetti en la que se tratará cómo sigue el proceso contra el imputado.

A este pedido se le suma el reclamo de la familia de Morena para que a Zalazar también se le impute el delito de homicidio en grado de tentativa en contexto de violencia de género. Es decir, intento de femicidio. Y es que la adolescente hace tiempo venía sufriendo hostigamiento y amenazas por parte de su expareja.

Días atrás, el abogado querellante Guillermo Castrellón confirmó a UNO que pedirán que se amplíe la imputación al considerar que el acusado habría perseguido de manera intencional a su ex que circulaba en una motocicleta junto a un compañero, hasta colisionarlos. La decisión está en manos del fiscal Mauro Quirolo.

Abiel Salazar choqe múltiple intento de femicidio
Abiel Salazar se encuentra detenido desde el 20 de enero.

Abiel Salazar se encuentra detenido desde el 20 de enero.

LEER MÁS: Villaguay: un hombre murió en un choque múltiple y detuvieron a un joven

Marcha

“Pedimos justicia por una muerte y un intento de femicidio. El asesino se llama Abiel Salazar. No más violencia, basta de impunidad. Exigimos que se haga justicia”, expresa la convocatoria enviada a UNO.

Mariana González, madre de Morena, explicó a UNO que el viernes 20 de febrero "se termina la preventiva de Salazar pero, como todos saben, está acusado de homicidio culposo, por lo que él puede esperar un futuro juicio en la calle. Lo que no queremos es que no tenga ni privilegios ni nada de lo que él pueda gozar en su casa y ser los presos nosotros".

LEER MÁS: Villaguay: pedirán que se impute por intento de femicidio al joven que persiguió a su ex, chocó y mató a un hombre

"Esperamos que nos acompañen ese día apoyando a las tres familias que vamos a estar presente. Morena está bien, solo que con mucha terapia y debe hacerse un estudio un mapeo cerebral porque cada tanto tiene mareos. Mariano también está bien. Ya fue operado, fue dado de alta y está con su familia en su casa recuperándose. Los esperamos a todos", finalizó.

Villaguay preso Choque
Noticias relacionadas
desbaratan punto de venta de cocaina y detienen a un hombre en colon

Desbaratan punto de venta de cocaína y detienen a un hombre en Colón

dos detenidos por incendiar un contenedor de basura en parana

Dos detenidos por incendiar un contenedor de basura en Paraná

En Federación, una persona dejó las llaves en el auto y se lo robaron del garaje. 

Federación: dejó las llaves en el auto y se lo robaron del garaje

El accidente en la Autovía Artigas dejó personas lesionadas.

Autovía Artigas: una familia terminó con heridas luego de un accidente

Ver comentarios

Lo último

Enero en rojo para la carne vacuna: la faena cayó casi 12% y la producción retrocedió 10%

Enero en rojo para la carne vacuna: la faena cayó casi 12% y la producción retrocedió 10%

Tras intensa búsqueda, hallaron a un hombre que se perdió en el monte en Colonia Federal

Tras intensa búsqueda, hallaron a un hombre que se perdió en el monte en Colonia Federal

Desbaratan punto de venta de cocaína y detienen a un hombre en Colón

Desbaratan punto de venta de cocaína y detienen a un hombre en Colón

Ultimo Momento
Enero en rojo para la carne vacuna: la faena cayó casi 12% y la producción retrocedió 10%

Enero en rojo para la carne vacuna: la faena cayó casi 12% y la producción retrocedió 10%

Tras intensa búsqueda, hallaron a un hombre que se perdió en el monte en Colonia Federal

Tras intensa búsqueda, hallaron a un hombre que se perdió en el monte en Colonia Federal

Desbaratan punto de venta de cocaína y detienen a un hombre en Colón

Desbaratan punto de venta de cocaína y detienen a un hombre en Colón

Entre Ríos: se realiza este miércoles la apertura de las sesiones ordinarias

Entre Ríos: se realiza este miércoles la apertura de las sesiones ordinarias

Trigo: la región centro, protagonista principal de la campaña 2025/26

Trigo: la región centro, protagonista principal de la campaña 2025/26

Policiales
Tras intensa búsqueda, hallaron a un hombre que se perdió en el monte en Colonia Federal

Tras intensa búsqueda, hallaron a un hombre que se perdió en el monte en Colonia Federal

Desbaratan punto de venta de cocaína y detienen a un hombre en Colón

Desbaratan punto de venta de cocaína y detienen a un hombre en Colón

Marcharán en Villaguay para exigir que siga preso un joven acusado de chocar y matar

Marcharán en Villaguay para exigir que siga preso un joven acusado de chocar y matar

Dos detenidos por incendiar un contenedor de basura en Paraná

Dos detenidos por incendiar un contenedor de basura en Paraná

Federación: dejó las llaves en el auto y se lo robaron del garaje

Federación: dejó las llaves en el auto y se lo robaron del garaje

Ovación
Organizan un evento solidario en el Club Peñarol

Organizan un evento solidario en el Club Peñarol

¿Habrá un quinto ascenso en el Torneo Regional Amateur?

¿Habrá un quinto ascenso en el Torneo Regional Amateur?

Sabotaje digital en El Calafate: la ACTC confirmó que el TC sufrió un entorpecimiento intencional

Sabotaje digital en El Calafate: la ACTC confirmó que el TC sufrió un entorpecimiento intencional

Deportivo Riestra y Newells empataron en el cierre de la quinta jornada

Deportivo Riestra y Newell's empataron en el cierre de la quinta jornada

Barcelona perdió con el Girona y cedió el liderazgo de La Liga

Barcelona perdió con el Girona y cedió el liderazgo de La Liga

La provincia
Entre Ríos: se realiza este miércoles la apertura de las sesiones ordinarias

Entre Ríos: se realiza este miércoles la apertura de las sesiones ordinarias

Trigo: la región centro, protagonista principal de la campaña 2025/26

Trigo: la región centro, protagonista principal de la campaña 2025/26

Entre Ríos: sube la temperatura y hay alerta por lluvias y tormentas

Entre Ríos: sube la temperatura y hay alerta por lluvias y tormentas

Movilidad eléctrica en la región: entre el avance tecnológico y los desafíos pendientes

Movilidad eléctrica en la región: entre el avance tecnológico y los desafíos pendientes

Alerta por tormentas fuertes este martes en Entre Ríos

Alerta por tormentas fuertes este martes en Entre Ríos

Dejanos tu comentario