Marcharán en Villaguay para exigir que siga preso un joven acusado de chocar y matar

Convocan a marchar el 20 de febrero en Villaguay para pedir justicia por la muerte de Roque Garay. Piden que también se investigue como intento de femicidio.

Familiares y allegados de víctimas de un siniestro vial convocan a una movilización en Villaguay para reclamar justicia por la muerte de Roque Garay, de 74 años, y por los dos jóvenes que resultaron con lesiones en el choque ocurrido el pasado 20 de enero. La marcha se realizará el viernes 20 de febrero a las 8.30 frente a los Tribunales de la ciudad.

El siniestro ocurrió alrededor de las 23.40 en la intersección de calles Pedro Goyena y Almeida. En el hecho estuvieron involucrados una motocicleta CG 150 cc., un Renault 12 conducido por Garay —quien viajaba acompañado por dos mujeres de 66 años— y un Fiat Mobi manejado por Abiel Zalazar, de 27 años.

Según la reconstrucción preliminar, tras impactar contra la motocicleta, el Fiat Mobi terminó chocando contra el Renault 12, provocando la muerte de Garay. En la colisión resultaron heridos de consideración Morena, de 17 años, y Mariano, de 25, quienes iban en la moto y eran perseguidos por Salazar. La chica sufrió raspones en el cuerpo, hematomas y una pierna muy lastimada; mientas que su compañero terminó con fractura de cadera y de tibia.

También terminaron con lesiones Margarita Molares e Hila, las mujeres que acompañaban en el auto a Garay. La primera es la esposa del fallecido y sigue en proceso de recuperación, ya que sufrió la rotura de cinco costilla, la clavícula y muchos golpes y cortes. Incluso estuvo con respirador en el Hospital Santa Rosa.

Prisión preventiva

El conductor permanece detenido con prisión preventiva acusado de homicidio culposo y lesiones. Su arresto termina el próximo viernes y por ello los familiares de las víctimas volverán a las calles para que la Justicia no lo envíe a la casa con un arresto domiciliario. Hay temor de que pueda intimidar testigos. Ese día habrá una audiencia ante la jueza Nadia Benedetti en la que se tratará cómo sigue el proceso contra el imputado.

A este pedido se le suma el reclamo de la familia de Morena para que a Zalazar también se le impute el delito de homicidio en grado de tentativa en contexto de violencia de género. Es decir, intento de femicidio. Y es que la adolescente hace tiempo venía sufriendo hostigamiento y amenazas por parte de su expareja.

Días atrás, el abogado querellante Guillermo Castrellón confirmó a UNO que pedirán que se amplíe la imputación al considerar que el acusado habría perseguido de manera intencional a su ex que circulaba en una motocicleta junto a un compañero, hasta colisionarlos. La decisión está en manos del fiscal Mauro Quirolo.

Abiel Salazar choqe múltiple intento de femicidio Abiel Salazar se encuentra detenido desde el 20 de enero.

Marcha

“Pedimos justicia por una muerte y un intento de femicidio. El asesino se llama Abiel Salazar. No más violencia, basta de impunidad. Exigimos que se haga justicia”, expresa la convocatoria enviada a UNO.

Mariana González, madre de Morena, explicó a UNO que el viernes 20 de febrero "se termina la preventiva de Salazar pero, como todos saben, está acusado de homicidio culposo, por lo que él puede esperar un futuro juicio en la calle. Lo que no queremos es que no tenga ni privilegios ni nada de lo que él pueda gozar en su casa y ser los presos nosotros".

"Esperamos que nos acompañen ese día apoyando a las tres familias que vamos a estar presente. Morena está bien, solo que con mucha terapia y debe hacerse un estudio un mapeo cerebral porque cada tanto tiene mareos. Mariano también está bien. Ya fue operado, fue dado de alta y está con su familia en su casa recuperándose. Los esperamos a todos", finalizó.