Villaguay: un hombre murió en un choque múltiple y detuvieron a un joven

Un choque entre una moto y dos autos en Villaguay dejó un hombre de 74 años fallecido, cuatro heridos y un conductor detenido por homicidio culposo.

21 de enero 2026 · 09:21hs
Un hombre murió y otras cuatro personas resultaron heridas tras un grave siniestro vial ocurrido este martes por la noche en la intersección de las calles Pedro Goyena y Almeida de Villaguay. La colisión involucró a tres vehículos. Un joven de 27 años fue detenido por el presunto delito de homicidio culposo.

Según informó la Jefatura Departamental, por causas que se tratan de establecer, alrededor de las 23.40 chocaron una motocicleta, un automóvil Renault 12 y un automóvil Fiat Mobi.

A raíz del impacto, los ocupantes de la motocicleta, un hombre de 25 años y una joven de 17 años; y del Renault 12, un hombre de 74 años y dos mujeres de 66 años debieron ser trasladados de urgencia al Hospital local para su atención médica.

Un hombre falleció

Posteriormente, se informó que un hombre de 25 años sufrió lesiones de carácter grave, una menor de 17 años resultó con lesiones de consideración, mientras que dos mujeres de 66 años presentaron lesiones de distinta gravedad, una de ellas siendo derivada a un centro de mayor complejidad por su cobertura de salud. Asimismo, se confirmó el fallecimiento del ciudadano Garay Roque Elesio, de 74 años.

De acuerdo a los primeros datos recabados en el lugar, uno de los vehículos involucrados habría circulado a alta velocidad, situación que es materia de investigación. Intervino la Fiscalía en turno, disponiendo las actuaciones de rigor, el secuestro de los rodados, la realización de test de alcoholemia y la detención del conductor del Fiat Mobi, un joven de 27 años, quien quedó detenido en Jefatura Departamental a disposición de la Justicia en el marco de una causa caratulada como Homicidio Culposo.

En el lugar trabajó personal de la Jefatura Departamental Villaguay, Sección Asuntos Judiciales, Policía Científica, Bomberos Voluntarios, unidades móviles del comando Radioelectrico y mecánico policial.

