Uno Entre Rios | Policiales | Ruta 131

Ruta 131: tres autos chocaron en el acceso a Crespo

Este sábado por la tarde se registró un triple choque en la Ruta 131 y Acceso Illia, en Crespo. Varias personas fueron trasladados por servicios de emergencia.

16 de agosto 2025 · 18:39hs
Ruta 131: tres autos chocaron en el acceso a Crespo

Canal 6

Un triple choque se registró este sábado en la Ruta 131, a la altura del Acceso Illia, en Crespo. Tres vehículos colisionaron en la intersección, dejando varias personas lesionadas. Las víctimas fueron rápidamente atendidas por los servicios de emergencia y trasladadas a centros asistenciales locales para su evaluación y tratamiento.

En el lugar del accidente trabajaron efectivos policiales, inspectores municipales y bomberos voluntarios, quienes realizaron tareas de seguridad, rescate y despeje de la ruta para restablecer el tránsito.

Un hombre fue detenido tras robar elementos de un boliche ubicado en calle Liniers, en Paraná. Fue detenido cuando ingresaba al barrio Maccarone

Paraná: fue detenido tras robar elementos de un boliche

Condenaron a un chofer y a un responsable de viáticos del Ministerio de Salud.

Dos trabajadores admitieron fraude al Estado por más de $2,5 millones

LEER MÁS: Paraná: fue detenido tras robar elementos de un boliche

Este nuevo accidente reavivó la preocupación entre los habitantes de Crespo, quienes ya han expresado su temor ante la cantidad de siniestros registrados en esa misma zona. Las autoridades locales han reiterado la importancia de extremar precauciones en esa ruta, conocida por su elevado índice de accidentes.

Ruta 131 Choque heridas
Noticias relacionadas
un motociclista murio al chocar contra un camion en la ruta 1

Un motociclista murió al chocar contra un camión en la Ruta 1

jurado popular de parana declaro culpable a un hombre por abuso sexual

Jurado popular de Paraná declaró culpable a un hombre por abuso sexual

detienen a un hombre armado tras intentar huir de la policia en parana

Detienen a un hombre armado tras intentar huir de la policía en Paraná

En Paraná, un hombre denunció que le habían robado su auto, pero la Policía de Entre Ríos lo halló oculto en su casa quinta.

Paraná: denunció que le robaron el auto y lo tenía oculto en su casa quinta

Ver comentarios

Lo último

Ruta 131: tres autos chocaron en el acceso a Crespo

Ruta 131: tres autos chocaron en el acceso a Crespo

Sobre el final, Huracán le ganó a Argentinos Juniors

Sobre el final, Huracán le ganó a Argentinos Juniors

Agustín Canapino le ganó la clasificación a Mariano Werner

Agustín Canapino le ganó la clasificación a Mariano Werner

Ultimo Momento
Ruta 131: tres autos chocaron en el acceso a Crespo

Ruta 131: tres autos chocaron en el acceso a Crespo

Sobre el final, Huracán le ganó a Argentinos Juniors

Sobre el final, Huracán le ganó a Argentinos Juniors

Agustín Canapino le ganó la clasificación a Mariano Werner

Agustín Canapino le ganó la clasificación a Mariano Werner

El campeón Platense logró su primera victoria en el Torneo Clausura

El campeón Platense logró su primera victoria en el Torneo Clausura

Guillermo Michel y Adán Bahl, de recorrida en Concordia

Guillermo Michel y Adán Bahl, de recorrida en Concordia

Policiales
Ruta 131: tres autos chocaron en el acceso a Crespo

Ruta 131: tres autos chocaron en el acceso a Crespo

Paraná: fue detenido tras robar elementos de un boliche

Paraná: fue detenido tras robar elementos de un boliche

Dos trabajadores admitieron fraude al Estado por más de $2,5 millones

Dos trabajadores admitieron fraude al Estado por más de $2,5 millones

Un motociclista murió al chocar contra un camión en la Ruta 1

Un motociclista murió al chocar contra un camión en la Ruta 1

Jurado popular de Paraná declaró culpable a un hombre por abuso sexual

Jurado popular de Paraná declaró culpable a un hombre por abuso sexual

Ovación
Agustín Canapino le ganó la clasificación a Mariano Werner

Agustín Canapino le ganó la clasificación a Mariano Werner

El campeón Platense logró su primera victoria en el Torneo Clausura

El campeón Platense logró su primera victoria en el Torneo Clausura

Sobre el final, Huracán le ganó a Argentinos Juniors

Sobre el final, Huracán le ganó a Argentinos Juniors

Se juega la segunda fecha del Clausura de la Liga Paranaense

Se juega la segunda fecha del Clausura de la Liga Paranaense

Juan Cruz Scacchi analizó el arranque de Sionista en la Liga Provincial

Juan Cruz Scacchi analizó el arranque de Sionista en la Liga Provincial

La provincia
Guillermo Michel y Adán Bahl, de recorrida en Concordia

Guillermo Michel y Adán Bahl, de recorrida en Concordia

El STJ confirmó la validez la ley que prohíbe oferta de ultraprocesados cerca de las cajas de cobro

El STJ confirmó la validez la ley que prohíbe oferta de ultraprocesados cerca de las cajas de cobro

Minería: instan a inscribirse en el Registro de Actividades Mineras

Minería: instan a inscribirse en el Registro de Actividades Mineras

Proteccionistas presentaron amparo para prohibir festival de jineteada en Oro Verde

Proteccionistas presentaron amparo para prohibir festival de jineteada en Oro Verde

Paraná Lee 2025: celebran la promoción de la lectura y de políticas culturales

Paraná Lee 2025: celebran la promoción de la lectura y de políticas culturales

Dejanos tu comentario