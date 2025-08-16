Ruta 131: tres autos chocaron en el acceso a Crespo Este sábado por la tarde se registró un triple choque en la Ruta 131 y Acceso Illia, en Crespo. Varias personas fueron trasladados por servicios de emergencia. 16 de agosto 2025 · 18:39hs

Un triple choque se registró este sábado en la Ruta 131, a la altura del Acceso Illia, en Crespo. Tres vehículos colisionaron en la intersección, dejando varias personas lesionadas. Las víctimas fueron rápidamente atendidas por los servicios de emergencia y trasladadas a centros asistenciales locales para su evaluación y tratamiento.

En el lugar del accidente trabajaron efectivos policiales, inspectores municipales y bomberos voluntarios, quienes realizaron tareas de seguridad, rescate y despeje de la ruta para restablecer el tránsito.

Este nuevo accidente reavivó la preocupación entre los habitantes de Crespo, quienes ya han expresado su temor ante la cantidad de siniestros registrados en esa misma zona. Las autoridades locales han reiterado la importancia de extremar precauciones en esa ruta, conocida por su elevado índice de accidentes.