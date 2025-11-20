Uno Entre Rios | Policiales | Juan Ruiz Orrico

La Justicia fijó que Juan Ruiz Orrico sea juzgado en febrero de 2026

La Justicia fijó fecha de juicio para Juan Ruiz Orrico por el choque en el que murieron cuatro trabajadores. Será en febrero del año que viene.

20 de noviembre 2025 · 09:56hs
El extitular del Instituto Portuario está acusado de homicidio culposo agravado.

El extitular del Instituto Portuario está acusado de homicidio culposo agravado.

Finalmente, la Justicia fijó la fecha del juicio por jurado contra el extitular del Instituto Portuario de la Provincia, Juan Ruiz Orrico, acusado por el choque ocurrido el 20 de junio de 2024 en la Ruta 39, a la altura del kilómetro 123, entre Caseros y Herrera, departamento Uruguay. Será ante un jurado popular en febrero de 2026 y las audiencias serán presididas por el juez Darío Crespo, del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay. Y es que todos los magistrados de Concepción del Uruguay se excusaron de intervenir ya que tuvieron alguna relación, ya sea de amistad o trabajo con María Evangelina Bruzzo, vocal de la Cámara de Casación Penal de Concordia, esposa de Orrico.

Orrico está imputado por homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y por la cantidad de víctimas. Según la investigación, aquella madrugada conducía un Volkswagen Passat oficial con 1,59 gramos de alcohol en sangre y a 150 kilómetros por hora, cuando embistió un Chevrolet Corsa en el que viajaban cuatro obreros del frigorífico Fadel de Pronunciamiento: Leonardo Almada (33), Axel Rossi (23) y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre (26 y 32), quienes fallecieron en el acto.

Condenaron a docente de Uader por abuso sexual de menores: acordó 16 años de cárcel

Tragedia en Ceibas: un motociclista falleció en un choque sobre la Ruta 12

El abogado querellante Mario Arcusin, quien había reclamado que se estableciera el cronograma del debate, confirmó a UNO: "El juicio será del 18 al 27 de febrero de 2026. Podrá iniciar el 18, 19 o 21, es decir, está fijado un máximo de días. En mi opinión no va a durar más de tres días".

El letrado detalló también cuáles serán los principales elementos probatorios: "Va a estar el informe de la pericia del accidente. El informe médico de las autopsias. El informe de los técnicos de Volkswagen".

Pena

Respecto de la expectativa de pena, Arcusin anticipó que la querella solicitará cinco años y medio de prisión, aunque admitió que, por las características del imputado, podría existir una reducción ya que el exfuncionario no tiene antecedentes y ha ofrecido una reparación económica inmediata, factores que suelen incidir en la determinación final de la condena.

Cabe recordar que el fiscal Eduardo Santo presentó la remisión a juicio en febrero de este año luego de finalizar la investigación penal preparatoria (IPP). Y el 21 de marzo el juez de Garantías de Concepción del Uruguay Gustavo Díaz elevó las actuaciones a debate. Actualmente, Orrico se encuentra en libertad con restricciones. Sus abogados defensores son Leopoldo Lambruschini y Félix Pérez.

