La Universidad del Gran Rosario y el municipio de Paraná firmaron un convenio para prácticas profesionales

El ingeniero Javier Macchi, rector electo de la Universidad del Gran Rosario (UGR) para el período 2025 - 2029 y actual presidente de la Fundación del Gran Rosario, visitó Paraná este jueves 26 de febrero para formalizar el acuerdo estratégico con el municipio que beneficiará directamente a la comunidad estudiantil local.

La Universidad del Gran Rosario (UGR) y la Municipalidad de Paraná firmaron un convenio marco que permitirá ofrecer atención kinesiológica gratuita en los centros de atención primaria de la salud de la capital provincial y en eventos deportivos. De este modo, los estudiantes de Kinesiología y Fisiatría de Paraná podrán realizar sus prácticas profesionales en la ciudad.

Posteriormente visitó La Mañana de la Red (88.7 La Red Paraná) y detalló la implicancia de lo pactado.

Prácticas en territorio

El convenio tiene como eje central que los más de 450 alumnos residentes en Paraná, que habitualmente se trasladan a Santa Fe para cursar sus estudios, puedan realizar sus prácticas profesionales en la capital entrerriana. Este protocolo no solo busca mejorar la calidad de vida de los estudiantes al evitarles traslados, también ofrece un servicio a la comunidad.

A través de este acuerdo, los estudiantes de kinesiología brindarán asistencia en centros de atención primaria de la comuna y participarán en eventos de gran concurrencia, como por ejemplo la Maratón Nocturna, proporcionando soporte a los corredores.

Espacio de encuentro

Durante la entrevista Macchi también reflexionó sobre el rol actual de las instituciones académicas frente al avance tecnológico actual. "Me gusta hablar de la educación universitaria hoy, donde coexisten la oferta virtual y la presencial. El que busca la oferta virtual suele ser un alumno de más de 25 años que busca una herramienta puntual que ya sabe que necesita. El alumno joven, de 17 o 18 años, quiere ir a la universidad presencial para vincularse, como un punto de encuentro social. Hoy el contenido lo pueden buscar en clases grabadas o mediante inteligencia artificial, pero a la universidad van fundamentalmente a sociabilizar, a encontrar contención, reglas y un camino a seguir", consideró y añadió que "el vínculo humano sigue siendo irremplazable".

Innovación académica

"Tenemos más de 40 carreras, la mayoría virtuales. No tenemos facultades, sino espacios como líneas de desarrollo institucional. Tenemos mucho en salud (podología, cosmetología, yoga, kinesiología), buscando dar un título universitario a áreas que nunca pensaron tenerlo. También tenemos un gran desarrollo en discapacidad (incluyendo una maestría en gestión de la discapacidad), educación, psicopedagogía, diseño y tecnología. Estamos poniendo el foco en ciencia de datos, inteligencia artificial, programación y algo de agrotecnología, buscando carreras que no compitan con las ofertas tradicionales", sostuvo en entrevistado.

Macchi, quien es ingeniero electricista de formación y posee una larga trayectoria en gestión universitaria, subrayó la importancia de que las universidades estén "pensando en el mañana" y traten de innovar constantemente para encontrar respuestas a los desafíos futuros.

Para los interesados en conocer más sobre la propuesta educativa de la institución, la información está disponible en su sitio oficial ugr.edu.ar y en sus redes sociales asociadas.

Desde 2008

La Universidad del Gran Rosario se inició como instituto terciario en 2008 y se consolidó en 2018 como universidad privada. Hoy cuenta con sedes en Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto, Funes, Marcos Juárez, y delegaciones en Ecuador y Uruguay