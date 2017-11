La comida del 'Pata' Medina había tenido problemas en obras de Paraná

El operativo se produjo en la madrugada de este sábado en las calles Gobernador Febre y Medus, de la capital provincial. Allí estaban estacionadas, en la vía pública, dos camionetas sin ocupantes, una Mercedes Benz Sprinter y un utilitario Peugeot Partner, ploteadas con los logos y propagandas de la empresa Abril Catering Group, con domicilio en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, cuyo titular Horacio Holms, está detenido desde el 2 de octubre como presunto testaferro del sindicalista preso por lavado de dinero y asociación ilícita.

A través de los dominios colocados, se constató que ambos vehículos poseían pedido de secuestro, por parte del Palacio de Justicia de la Nación, desde el mes de octubre pasado.





Corrupción sindical

El dueño de Abril Catering se entregó el 2 de octubre ante el juez federal de Quilmes, Luis Armella, quien investiga a Medina por extorsión, lavado de dinero y asociación ilícita.





Holms tenía domicilio en Guaymallén provincia de Mendoza. La empresa Abril Catering es investigada por una serie de operaciones de lavado y cambio de cheques por efectivo sin estar autorizada por el Banco Central.





Los investigadores consideran que el referente de la Uocra La Plata imponía a las empresas constructoras la contratación de esta firma de caterings para blanquear fondos.





Abril Catering se formó en 2006 en la ciudad de Ensenada. Fue inscripta a nombre de Horacio Juan Homs y Liliana Beatriz Frontán. Desde su creación, el crecimiento patrimonial de la firma fue vertiginosamente sospechoso.





La relación con Paraná





Desde la Uocra confirmaron a UNO que hace cinco años llegó a la capital entrerriana una invitación para conocer y difundir los servicios y prestaciones de Abril Catering Group. Las solicitudes llegaron a la sede gremial de calle Andrés Pasos, como también a la propia Cámara Argentina de la Construcción, delegación Entre Ríos.

El dirigente gremial, que prefirió no ser mencionado, explicó que eran los tiempos en los cuáles había una sintonía muy fina entre el gobierno nacional, el "Pata" Medina y las autoridades empresariales de la provincia.





Uocra bregaba para que los trabajadores de la construcción tuvieran al menos un servicio de viandas que les permitiera almorzar o tener una comida mínima en la obra.





Por ello es que se presupuestaron servicios en Paraná, pero no se mantuvieron en el tiempo por dificultades con los pagos o directamente porque había quejas con las viandas.





De allí que los máximos referentes de la Cámara de la Construcción decidieron contratar a la empresa que "monitoreaba" Medina.





"Y la verdad que al principio era muy buena la comida y el servicio, por lo que no podíamos decir nada, más teniendo en cuenta que el catering tenía el respaldo del compañero de La Plata", resaltó el dirigente de Paraná.





Tras aclarar que la Uocra Paraná, nada tuvo que ver con los negocios de Medina y otros empresarios de la construcción a nivel nacional o provincial, mencionó: "Lamentablemente la calidad del servicio comenzó a caer y de allí que se cortó la relación desde las empresas de construcción", resaltó el gremialista.





-¿Dónde operaba la empresa de Medina, en Paraná?, consultó UNO, al dirigente de la Uocra de la capital entrerriana.





- Lo hacían en todas las obras con los los planes Procrear que se desarrollaban en esta ciudad, y la contratación estaba a cargo exclusivamente de los referentes de las empresas que ganaban las licitaciones. A nosotros nos importó solo que la calidad de la comida y la vianda fueran buenas, y como eso no ocurrió con el paso del tiempo es que expresamos nuestras críticas.





Se aprecia que tanto a nivel local, como provincial no quieren saber nada de quedar "pegados" con el 'Pata' Medina, de allí es que algunos de los dirigentes hablan en off, pero a pedido de no ser mencionados con nombre y apellidos.





Alertan y repiten las palabras del dirigente de la Uocra a nivel nacional, Gerardo Martínez que se encargó de diferenciarse con las metodologías de Medina.





Pericias

Las dos camionetas secuestradas por orden de la Justicia Federal de Quilmes, mañana martes serán abiertas y peritadas por personal policial. La disposición de la justicia es buscar cualquier elementos de interés para las causas por corrupción y amenazas por las que tiene que responder Medina.

El personal de la Dirección de Investigaciones recibió la información que los rodados en cuestión, antes de llegar a ser ubicadas en la vía pública en calle Medus, habían estado un tiempo importante guardadas en una cochera de calle Andres Pasos. Seguramente las diligencias policiales tratarán de establecer quién pagó el alquiler de las cocheras, y quién o quienes fueron las personas que las conducían y las movilizaron hasta donde finalmente fueron localizadas.

Habrá que aguardar qué temperamento toma el juez de Buenos Aires, al conocer los datos de la investigación en Paraná, y si se obtienen los indicios que aportaron los gremialistas, podría derivar en la convocatoria como testigos de los sindicalistas y empresarios de la construcción de Entre Ríos.