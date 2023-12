Juicio a un hombre acusado de abusos a tres menores

"Se aprovechó de mi vulnerabilidad, me dejó una marca para toda la vida, que ojalá pueda sanar, aunque dudo. Me robó mi niñez e hizo que cargue con una mochila que esa edad no debía cargar".

En septiembre del 2020 una joven de nombre Delfina se animó a denunciar a Luis Alberto Pitura, señalando que la abusó sexualmente durante su infancia.

A esta denuncia se sumaron dos más y la Investigación Penal Preparatorio (IPP) se desarrolló con el acusado en libertad, bajo medias de conducta, viviendo en la ciudad de Basavilbaso, pero la condena social (movilización de las víctimas y el pueblo a su domicilio) lo llevó a mudarse a Santa Fe, informó el sitio web 0344.

El juicio

Tras de tres años desde aquella denuncia, la causa llegó a juicio oral que comienza este lunes 11 y se desarrollará hasta el jueves 14, en los Tribunales de La Histórica y a puertas cerradas.

Desde PDT (Plenario de Trabajadoras), resaltan que desde la primera denuncia hasta la fecha, “las víctimas quedaron desprotegidas, sin ningún tipo de acompañamiento psicológico, jurídico los cuales quedaron supeditados a ellas y sus familias, buscando atención particular”.

También manifestaron su malestar por la supuesta dilación de los tiempos por parte de la Justicia para llegar al juicio.

La denuncia

Delfina Palop, una joven de Basavilbaso, denunció públicamente a través de la red social Facebook que fue abusada cuando tenía alrededor de 7 u 8 años.

La denuncia la realizó a través de la red social contando lo vivido cuando era pequeña.

Textualmente escribió públicamente los siguiente: "A raíz de esta noticia y ahora un poco más tranquila, para que se deje de especular y más que nada para esto salga a la luz quiero que todo el mundo sepa lo que este señor me hizo cuando yo tenía alrededor de 7 u 8 años, no más. Se aprovechó de mi vulnerabilidad, me dejó una marca para toda la vida, que ojalá pueda sanar, aunque dudo. Me robó mi niñez e hizo que cargue con una mochila que esa edad no debía cargar.

No tuve la posibilidad de defenderme y desde ese entonces sentirme culpable, por suerte o por desgracia mi cabecita pequeña lo bloqueo y me permitió “sobrevivir” todos estos años con ese peso.

HOY NO ME CALLO, no fue una decisión fácil realizar la denuncia, SI, FUI YO QUIEN DENUNCIÓ, porque me animé y tuve mucho apoyo de mi familia y lo digo para que no especulen ni supongan.

Fueron 2 años de que todos estos recuerdos se me vinieron a la mente, un largo proceso de poder entender y saber que eso no tendría que haberme pasado, ni ayer, ni hoy ni nunca.

Todo pasó muy rápido, la justicia actuó muy rápido.

Solo espero que esta persona no vuelva a tocar a ningún niñx más, espero que a nadie más le deje marcas de este tipo porque lo que el me quitó no me lo va a devolver nadie, nunca más. Hablo por mi, por las demás victimas y para que no haya próxima.

Y a el/la que le haya pasado, por favor, hablen, animense y no sientan VERGÜENZA, estas cosas deben salir a la luz para que no haya más victimas. El pueblo tiene que saber que estas lacras se esconden detras de autos llamativos y sonrisas perversas.

Estén atentos.

Las víctimas que aún están a la sombra y todavía no se animan a hablar quiero que sepan que estas causas no prescriben, denuncien, así hayan pasado 10,15 o 20 años.

Gracias al escuadrón que está atrás mío apoyando en la causa.

QUE ESTO NO QUEDE EN LA NADA Y SE HAGA JUSTICIA POR LAS QUE HABLAMOS Y POR LAS QUE AUN NO!"