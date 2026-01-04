Investigan cómo un hombre en situación de calle sufrió una herida de bala en Paraná

Un hombre en situación de calle resultó herido de un disparo en el brazo. La Policía y Justicia investigan las circunstancias del hecho.

La Policía y la Justicia investigan las circunstancias en las que un hombre en situación de calle resultó herido por un impacto de bala en uno de sus brazos durante la tarde de este domingo, en la intersección de avenida Ramírez y calle Fraternidad, en Paraná.

El hecho ocurrió alrededor del mediodía, cuando efectivos policiales fueron alertados sobre la presencia de un hombre que caminaba por la vía pública con una lesión compatible con disparo de arma de fuego. Al arribar al lugar, los uniformados constataron la situación y solicitaron asistencia médica inmediata.

El herido fue trasladado al hospital San Martín, donde recibió atención y curaciones; tras ser evaluado, fue dado de alta, ya que la lesión no revestía gravedad. La víctima fue identificada como Pablo Diego Santiago, de 54 años.

Investigación

Hasta el momento, se desconocen los motivos por los cuales la persona sufrió el impacto de bala, por lo que se iniciaron actuaciones para esclarecer si se trató de un accidente o un ataque.

Testigos ocasionales indicaron que el hombre frecuentaba la zona y caminaba pidiendo ayuda. La Policía continúa realizando averiguaciones y tomando testimonios para reconstruir lo sucedido. No se informó sobre personas demoradas ni sobre el hallazgo del arma presuntamente utilizada.