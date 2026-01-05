Uno Entre Rios | La Provincia | SMN

SMN:inicia una semana inestable con temperaturas variables y posibilidad de tormentas

El SMN pronosticó otra semana de temperaturas variables, con promedios de entre 18 y 31 grados, y tormentas aisladas

5 de enero 2026 · 07:12hs
Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este lunes cielo despejado durante toda la jornada, temperaturas promedio de entre 13 grados de mínima y 29 de máxima y vientos soplando del sector norte rotando al noreste.

Para el martes se prevé un leve aumento de las temperaturas promedio con 17 grados de mínima y 31 de máxima, cielo despejado por la mañana, algo nublado por la tarde y parcialmente nublado por la noche. Los vientos predominarán del sector norte.

Según el SMN, este martes se espera que haya otra jornada agobiante en varias localidades entrerrianos. 

Para el miércoles se esperan tormentas aisladas por la mañana y cielo parcialmente nublado por la tarde, con temperaturas promedio de entre 19 y 32 grados y el viento soplando desde el sudoeste.

El jueves se esperan temperaturas promedio de entre 21 y 31 grados con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y vientos predominantes del sector este rotando al noreste.

Para el viernes se pronostican tormentas aisladas por la mañana y chaparrones por la tarde y noche, con temperaturas de entre 21 y 24 grados y vientos del este rotando al norte.

El sábado el cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada con temperaturas promedio de entre 18 y 26 grados. El viento soplará desde el sudeste rotando al sur.

Para el domingo se espera cielo algo nublado durante toda la jornada con temperaturas promedio de entre 18 y 31 grados y vientos soplando del sudeste rotando al sudeste.

