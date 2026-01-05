SMN:inicia una semana inestable con temperaturas variables y posibilidad de tormentas

El SMN pronosticó otra semana de temperaturas variables, con promedios de entre 18 y 31 grados, y tormentas aisladas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este lunes cielo despejado durante toda la jornada, temperaturas promedio de entre 13 grados de mínima y 29 de máxima y vientos soplando del sector norte rotando al noreste.

Para el martes se prevé un leve aumento de las temperaturas promedio con 17 grados de mínima y 31 de máxima, cielo despejado por la mañana, algo nublado por la tarde y parcialmente nublado por la noche. Los vientos predominarán del sector norte.

Para el miércoles se esperan tormentas aisladas por la mañana y cielo parcialmente nublado por la tarde, con temperaturas promedio de entre 19 y 32 grados y el viento soplando desde el sudoeste.

El jueves se esperan temperaturas promedio de entre 21 y 31 grados con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y vientos predominantes del sector este rotando al noreste.

Para el viernes se pronostican tormentas aisladas por la mañana y chaparrones por la tarde y noche, con temperaturas de entre 21 y 24 grados y vientos del este rotando al norte.

El sábado el cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada con temperaturas promedio de entre 18 y 26 grados. El viento soplará desde el sudeste rotando al sur.

Para el domingo se espera cielo algo nublado durante toda la jornada con temperaturas promedio de entre 18 y 31 grados y vientos soplando del sudeste rotando al sudeste.