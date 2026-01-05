Paraná - Santa Fe: lanzarán servicio diferencial de transporte

Una empresa de transporte unirá ambas Paraná y Santa Fe con un servicio de combis mediante un “sistema diferencial” que funcionará las 24 horas, según se anunció. Se trata de Chofer, un emprendimiento de dos hermanos cordobeses radicados en Entre Ríos.

“Desde hace meses venimos encarando este proyecto. Mantuvimos reuniones con los organismos que corresponden en Paraná y Santa Fe, y tenemos el visto bueno para salir dentro de muy poco a la calle“, anunció Agustín Luti, socio mayoritario de la firma. Según estimó, comenzaría a funcionar en febrero, atento al regreso de las principales actividades.

“Es algo distinto, nuevo, que va a revolucionar el transporte de Paraná y Santa Fe“, aseguró el joven, quien anticipó que funcionará con una aplicación móvil disponible para Android y iOS. El sistema permitirá a los usuarios pagar, elegir y bloquear el asiento, incluso durante todo el mes. Al igual que Uber, indicará en cuánto tiempo llega y a qué hora sale el servicio", explicó a Dos Florines.

Chofer combis Santa Fe Paraná

“Es un servicio diferencial, no mucho más caro que el colectivo”, resaltó el empresario, quien además precisó que brindará cuatro frecuencias por hora de Paraná a Santa Fe y viceversa. Además, no pasará por la Terminal, tendrá paradas exclusivas y funcionará las 24 horas. En el caso de la capital entrerriana, saldrá desde las Cinco Esquinas y tendrá tres paradas. Del lado santafesino, lo hará desde el centro.

La compañía, que se encuentra en etapa de selección de personal y prevé crear alrededor de veinte puestos de trabajo, contará con unidades Sprinter con capacidad para 19 pasajeros, cuyos drivers estarán identificados con una particular vestimenta. Al mismo tiempo, destacan que “al momento de bajar, cada uno puede elegir dónde quiere dentro del circuito“.

En tanto se señaló que el servicio no competirá directamente con las líneas de colectivos interurbanos tales como Etacer o Fluviales, sino que será una movilidad alternativa. Ello es posible a partir del Decreto 883/2024 que estableció la desregulación del Transporte Automotor de larga y media distancia, cuyos trámites fueron agilizados y simplificados a través de la resolución 73/2025 de la Secretaría de Transporte de la Nación.

“Nuestro objetivo es captar una plaza de 1.000 clientes por día, cuando sabemos que el movimiento diario supera los 40.000 pasajeros. Con lo cual no estaríamos abarcando un mercado significativo”, distinguió, y acotó que la firma ya cuenta con la autorización de ambos gobiernos provinciales y municipales, además de estar inscriptos en el Registro Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros (RNTAP).

El empresario cordobés señaló que Chofer llega para brindar una solución a quienes incluso usan sus vehículos propios para viajar o se reúnen entre varios. Consultado por el costo por pasaje, aclaró que si bien no está definido, estimó que rondará inicialmente los 4.000 pesos.

En ese sentido, remarcó que es un servicio diferencial, no masivo, cuyas unidades contarán con aire acondicionado, internet de Stanlink y seguimiento geolocalizado. Ello le brindará certidumbre a aquellos pasajeros que deben cumplir horarios, sean laborales o para llegar a tiempo a rendir un examen académico, e incluso para quienes regresan en horas de la madrugada.