Un hombre quedó demorado insultar a policía de guardia

Un hombre, aparentemente bajo los efectos de estupefacientes, se acercó al funcionario policial que hacía guardia en Avenida Laurencena

28 de diciembre 2025 · 12:52hs
Un hombre, aparentemente bajo los efectos de estupefacientes, se acercó al funcionario policial que hacía guardia en Avenida Laurencena
Un hombre quedó demorado insultar a policía de guardia

Durante la madrugada del domingo un hombre, aparentemente bajo los efectos de estupefacientes, se acercó al funcionario policial que se encontraba apostado sobre avenida Laurencena, entre Dorrego y Güemes, de Paraná, y comenzó a insultarlo.

Ante la situación, el policía despejó al individuo, quien tomó un pasillo interno, pero luego regresó amenazándolo con dos puntas de hierro de gran tamaño.

El agente solicitó colaboración a comisaría Octava, quienes rápidamente llegaron al lugar y lograron detenerlo.

Informado el fiscal interviniente, se dispuso el traslado del detenido a la Alcaidía de Tribunales y el secuestro de las dos puntas de hierro utilizadas en la amenaza.

