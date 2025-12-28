Durante la madrugada del domingo un hombre, aparentemente bajo los efectos de estupefacientes, se acercó al funcionario policial que se encontraba apostado sobre avenida Laurencena, entre Dorrego y Güemes, de Paraná, y comenzó a insultarlo.
Un hombre quedó demorado insultar a policía de guardia
28 de diciembre 2025 · 12:52hs
Ante la situación, el policía despejó al individuo, quien tomó un pasillo interno, pero luego regresó amenazándolo con dos puntas de hierro de gran tamaño.
El agente solicitó colaboración a comisaría Octava, quienes rápidamente llegaron al lugar y lograron detenerlo.
Informado el fiscal interviniente, se dispuso el traslado del detenido a la Alcaidía de Tribunales y el secuestro de las dos puntas de hierro utilizadas en la amenaza.