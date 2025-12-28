Un hombre quedó demorado insultar a policía de guardia Un hombre, aparentemente bajo los efectos de estupefacientes, se acercó al funcionario policial que hacía guardia en Avenida Laurencena 28 de diciembre 2025 · 12:52hs

Durante la madrugada del domingo un hombre, aparentemente bajo los efectos de estupefacientes, se acercó al funcionario policial que se encontraba apostado sobre avenida Laurencena, entre Dorrego y Güemes, de Paraná, y comenzó a insultarlo.

Policía hombre detenido disturbios estupefacientes Ante la situación, el policía despejó al individuo, quien tomó un pasillo interno, pero luego regresó amenazándolo con dos puntas de hierro de gran tamaño.

El agente solicitó colaboración a comisaría Octava, quienes rápidamente llegaron al lugar y lograron detenerlo. Informado el fiscal interviniente, se dispuso el traslado del detenido a la Alcaidía de Tribunales y el secuestro de las dos puntas de hierro utilizadas en la amenaza.