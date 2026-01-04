Desde febrero juzgarán a Leonardo Airaldi en una megacausa por presunto narcotráfico

Leonardo Airaldi será sometido a juicio junto a otras 13 personas. Dos expedientes se unificaron: uno de 2019 de Entre Ríos con otro de 2022 de Santa Fe.

Airaldi se encuentra detenido en la Unidad Penal de Gualeguaychú y será trasladado a la de Paraná para el juicio.

El 24 de febrero comenzará en Paraná el juicio oral y público contra Leonardo Airaldi , productor agropecuario y ex titular de la Sociedad Rural de Diamante, acusado de liderar una organización dedicada al narcotráfico. Se trata de una megacausa que involucra a 14 personas y una importante cantidad de testigos, y que unifica dos expedientes federales tramitados en Entre Ríos y Santa Fe.

La causa será juzgada por el Tribunal Oral Federal de Paraná, integrado por las juezas Noemí Berros y Mariela Rojas, y el magistrado santafesino José María Escobar Cello. Las audiencias están previstas para los días 24 de febrero; 3, 17 y 26 de marzo; y 8, 17, 22 y 29 de abril.

La defensa de Airaldi está a cargo de la abogada penalista Mariana Barbitta, quien asumió recientemente junto a los codefensores Lucas Melo y Marina Vega García, y también representa a Jimena Burne, pareja del acusado. Barbitta solicitó que Airaldi sea trasladado desde la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú para presenciar las audiencias de manera presencial, pedido que fue aceptado. Durante el desarrollo del juicio, el imputado será alojado en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná.

En el banquillo de acusados serán sentados, además de Airaldi y su pareja Jimena Burne (si no le otorgan la probation solicitada), las siguientes personas: Cristian Sánchez, Sebastián Armocida, Joel Schonfeld y Gonzalo Olivero (representados por el defensor público oficial Mauricio Zambiazzo); Juan Erbes y Marino Martínez (defendidos por los abogados Leopoldo Meresman y José Monje); María Soledad Touzet y Emanuel Cuello (defendidos por el abogado Nelson Schlotahuer); José Godoy (defendido por Carlos Cordini); Armando Blacaza (representado por los abogados Humberto Franchi y Hugo Gemelli); y Roberto Coronel y Carlos Schumacher (defendidos por Claudio Berón). En tanto, en el juicio el representante del Ministerio Público Fiscal será José Ignacio Candioti.

Leonardo Airaldi y dos causas unificadas

En noviembre pasado se resolvió la unificación de las dos investigaciones —una instruida en el Juzgado Federal de Paraná y otra en la Justicia Federal de Santa Fe— al confirmarse la conexión entre ambos expedientes. La Fiscalía sostiene que las causas están vinculadas por una misma estructura criminal y un esquema de logística común, lo que derivó en un único juicio oral.

Según la acusación, la organización habría operado entre el 18 de junio de 2019 y el 8 de marzo de 2024 en las ciudades de Diamante y Paraná, con ramificaciones en zonas rurales e islas del río Paraná. En ese marco, Airaldi es señalado como el organizador, proveedor y financiador de la banda, a quien se le atribuye haber diseñado y dirigido la estructura destinada a facilitar delitos vinculados al tráfico de estupefacientes.

El Ministerio Público Fiscal le imputó haber distribuido tareas, administrado recursos humanos y materiales y emitido órdenes por distintas vías, además de disponer de medios financieros y logísticos para la adquisición, transporte, distribución y venta de drogas. La investigación apunta a determinar la responsabilidad de 14 personas en total.

Según consigna el sitio de la Procuración de la Nación, la causa tramitada en Santa Fe se originó en agosto de 2022, tras un operativo en Puerto Gaboto, departamento San Jerónimo, donde se secuestraron 29,4 kilos de cocaína ocultos bajo una cama, distribuidos en 28 paquetes. Si bien la vivienda estaba alquilada por un puestero rural, la acusación sostiene que la logística y las propiedades utilizadas pertenecían a Airaldi. Incluso, se presume que el productor habría utilizado una estancia de su propiedad en una isla del Paraná, donde habría funcionado una posible pista clandestina, para coordinar operaciones narco.

Por ese hecho, el juzgado federal santafesino procesó a Airaldi por almacenamiento y tráfico de estupefacientes, dictó prisión preventiva y ordenó un embargo de cinco millones de pesos. En paralelo, desde 2019 se desarrollaba en Paraná una investigación federal que también lo vinculaba con una organización dedicada al narcotráfico, causa que ahora quedó integrada en el mismo juicio.

De acuerdo a la imputación fiscal, la banda combinaba logística terrestre y fluvial, operando desde estancias e islas del río Paraná y manteniendo vínculos con redes de distribución regional. En los allanamientos realizados por la Dirección Investigaciones de la Policía provincial se secuestraron cocaína, marihuana, MDMA, armas de fuego, dinero en efectivo, balanzas de precisión y equipos de comunicación, lo que, según la Fiscalía, evidencia un sistema complejo de narcotráfico.

El Tribunal deberá evaluar en un solo proceso el acopio de casi 30 kilos de cocaína en Puerto Gaboto, la hipótesis de una organización narco con logística regional, las pruebas secuestradas en múltiples allanamientos y la imputación de Airaldi como presunto jefe y “cerebro” de la estructura criminal.