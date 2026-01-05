La emotiva despedida a Horacio Usandizaga frente al Palacio de los Leones

Rosario le brindó este lunes la despedida final al exintendente Horacio Usandizaga, el primer mandatario electo tras la recuperación de la democracia. El cortejo fúnebre que arrancó esta mañana desde la cochería ubicada en Córdoba al 2900 llegó minutos después hasta el Palacio de Los Leones, sede la Municipalidad.

En ese lugar, el mismo que “El vasco” ocupó como titular del Departamento Ejecutivo entre 1983 y 1989, familiares, funcionarios de la actual gestión, excolaboradores de Usandizaga, amigos y representantes de distintos sectores políticos lo despidieron con un cálido aplauso, en un breve acto que se realizó en las escalinatas del Palacio municipal.

La única representante de la familia que habló con la prensa fue Marisol Usandizaga, hija del exintendente fallecido ayer, quien agradeció en primer término a Pablo Javkin y a la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, por haberle brindado al "Vasco" un homenaje estando en vida. "Los mejores homenajes siempre son mejores en vida", subrayó la actual jueza.

Qué dijo Marisol, hija del Vasco Usandizaga

Cuando le preguntaron cómo veía a su papá desde su rol de hija, Marisol respondió sin medias tintas. "Mi papá fue un papá difícil, porque tenía un carácter muy fuerte. Lo que se veía de él en la televisión, era lo mismo puertas adentro. Pero mi papá nos dejó el mejor legado: la honestidad. Tenía una carácter fuerte. Cometió muchos errores en la política, en el fútbol. Se pueden decir un montón de cosas de él, pero fue esencialmente una persona honesta. El que lo conoció íntimamente, el que lo vio en el barrio, en la calle, lo sabe. Mi papá caminaba por el barrio, vivía en Buenos Aires Pellegrini en un edificio común. Fue muy honesto intelectualmente, políticamente, moralmente y económicamente hablando".

Marisol aprovechó la oportunidad para salir al cruce de informaciones difundidas por medios de comunicación nacionales que tomaron datos erróneos publicados por el portal Wikipedia. Allí se menciona que Usandizaga, mientras era senador nacional en 2001, habría recibido coimas para aprobar la reforma laboral.

"Estamos trabajando para que Wikipedia retire esa falsa información. En esa época, yo trabaja con mi papá en el Senado. Todo lo que se dice (en Wikipedia) es falso. Mi papá no estuvo imputado, ni siquiera implicado. Tengo los videos de mi papá gritando 'quiero saber si tengo a algún corrupto sentado al lado mío, que lo voy a sacar a patadas de este recinto'. Eso dijo mi papá""Mi padre fue denunciante en esa causa. Por más que haya pertenecido al partido gobernante en esa época, se distanció del gobierno de De la Rúa, marcó la diferencia. Si hay algo que no soportó nunca fue la deshonestidad en cualquier plano", subrayó Marisol.

En otro plano, más personal la jueza admitió que su apellido podría ser sinónimo de "polémico" en el caso de su padre. Mi papá era polémico, lo amabas o lo odiabas. Quizás haya sido un poco soberbio. La política es difícil. Papá fue una persona muy importante en la provincia, no lo digo desde la soberbia, pero es difícil cuando alguien está en ese espacio de importancia quedarse centrado. Lo único que me importa es los vecinos lo recuerden como una persona honesta. Después podemos hablar si Central se fue al descenso. Esas con cosas menores. Entiendo que para el hincha de Central no lo sea, pero mi papá fue una persona honesta. Eso es lo que quiero que quede en la memoria de los vecinos".

Javkin y su recuerdo de Usandizaga

Unos minutos antes de que llegara el cortejo fúnebre al Palacio de los Leones, el intendente Pablo Javkin volvió a recordar al político fallecido ayer. “Fue un gran intendente en la vuelta de la democrática. Lo eligieron en octubre y asumió el 10 de diciembre de 1983. Le dio a la ciudad una jerarquía que la elevó. Dejó un legado de pelea, porque El Vasco tuvo que pelearse por Rosario. Esa fue una característica que la sostuvo en toda su vida. Era un personaje con un carácter muy particular, pero ese carácter lo hizo hacer muchas obras”.

Usandizaga01 Foto: Sebastián Suárez Meccia

En declaraciones a LT8, Javkin sostuvo que Horacio Usandizaga fue "el político que más marcó a nuestra generación. Fue el primer intendente de este período democrático. Eso implica muchas cosas. Usandizaga puso a Rosario en un lugar del que nunca más salió. Elevó la vara a la intendencia y a la ciudad. Peleó contra todos los que tuvo que pelear. Ese es el mejor recuerdo del Vasco. Su capacidad de laburo, su gran trabajo en obra pública y su coraje para defender a la ciudad".

Tras conocerse el fallecimiento de Usandizaga, el intendente Javkin firmó el decreto que establece 3 días de duelo en la ciudad, con izamiento de la bandera a media asta en los edificios públicos. Javkin contó qué legado le dejó Usandizaga: "Teníamos contacto. Hace poco fuimos juntos a la presentación de un libro, donde recibió mucho cariño. Hablábamos cada tanto. Fue un personaje con todas las letras. Tozudo, laburante. Muy firme en sus principios. Le dijo que no a muchas cosas, y por eso su carrera política no cumplió con los objetivos que él tenía, pero eligió eso. Era un maestro en cómo cuidar el mango y hacer obras. Ese fue el consejo cuando nos reunimos antes de que yo asumiera. Hay lecciones sobre lo que implica el orden y el Vasco lo tenía muy en claro".

La Capital