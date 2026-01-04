Uno Entre Rios | Policiales | Ruta 20

Ruta 20: fueron identificadas las víctimas fatales del choque frontal

Tres personas murieron tras un violento choque frontal este domingo sobre Ruta 20. Hay dos adolescentes en grave estado

4 de enero 2026 · 12:14hs
Tres personas murieron tras un violento choque frontal este domingo sobre Ruta 20. Hay dos adolescentes en grave estado 

Tres personas murieron tras un violento choque frontal este domingo sobre Ruta 20. Hay dos adolescentes en grave estado 

Tres personas murieron cerca de las 4.30 de la madrugada por un choque frontal entre un Fiat Palio y una Volkswagen Suran, en la Ruta 20, cerca del acceso a Gilbert, departamento Gualeguaychú. La fiscal a cargo de la investigación, Natalia Bartolo, las víctimas son el joven Jonathan Morh, de 19 años, con domicilio en Urdinarrain, Andrea Bogado, de 32 años, y Blanca Uran, de 79 años, que vivían en Villa Elisa, departamento Colón.

ruta 20 accidente
Tres personas murieron tras un violento choque frontal este domingo sobre Ruta 20. Hay dos adolescentes en grave estado&nbsp;

Tres personas murieron tras un violento choque frontal este domingo sobre Ruta 20. Hay dos adolescentes en grave estado

Las dos adolescentes sobrevivientes del Fiat Palio, oriundas de Urdinarrain, están en estado muy grave y con un pronóstico reservado, internadas en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Centenario. Se trata de Elina Gay y Martina Michel Moyano, ambas de 16 años.

ruta 20: tres fallecidos y varios heridos tras un choque frontal

Ruta 20: tres fallecidos y varios heridos tras un choque frontal

violento ataque en santa elena: un hombre fue brutalmente golpeado y hay cuatro detenidos

Violento ataque en Santa Elena: un hombre fue brutalmente golpeado y hay cuatro detenidos

A su vez, Cristian Claus, de 39 años, que conducía la Suran desde Villa Elisa, está fuera de peligro, pero sufrió fracturas en el fémur y en el maxilar, y permanece internado en el Hospital Manuel Belgrano de Urdinarrain, publica R2820.

Sobre el choque

Uno de los rodados involucrados fue un Fiat Palio que se desplazaba de norte a sur, en sentido Basavilbaso–Urdinarrain, y era ocupado por tres personas jóvenes. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del vehículo, un joven de 19 años, falleció en el lugar del siniestro.

Embed

En tanto, una acompañante que viajaba en el asiento delantero, de 17 años, fue trasladada de urgencia al hospital de Urdinarrain y posteriormente derivada a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Gualeguaychú. Otra acompañante, de 16 años, que se desplazaba en el asiento trasero, fue asistida inicialmente en Basavilbaso y luego derivada a Concepción del Uruguay.

El segundo vehículo involucrado fue una Volkswagen Suran que circulaba en sentido contrario. Su conductor, un hombre de 39 años domiciliado en la ciudad de Villa Elisa, resultó con lesiones de gravedad y fue trasladado en primera instancia al hospital de Urdinarrain, para luego ser derivado a Gualeguaychú.

En ese rodado viajaban además dos mujeres. La acompañante delantera, de 32 años, falleció en el lugar producto del violento impacto. En tanto, una mujer de 79 años, que ocupaba el asiento trasero y también era oriunda de Villa Elisa (departamento Colón) perdió la vida a causa de las graves lesiones sufridas.

Investigan los hechos

La fiscal interviniente indicó que se investigaban las circunstancias en las que ocurrió el choque frontal y señaló que el siniestro se produjo en un sector recto de la ruta que se encontraba en aparente buen estado. En ese sentido, precisó que una de las hipótesis preliminares apuntaba a un posible intento de sobrepaso, de acuerdo con las primeras pericias realizadas por la Policía Científica.

Asimismo, se confirmó que los ocupantes de ambos vehículos llevaban colocados los cinturones de seguridad. No obstante, el impacto fue de tal magnitud que ambos rodados quedaron con importantes destrozos en su parte frontal. El Fiat Palio, de color gris, quedó detenido en el medio de la calzada, mientras que la Volkswagen Suran blanca fue desplazada hacia la banquina tras la colisión.

Ruta 20 Víctimas Choque Urdinarrain murieron
Noticias relacionadas
Falleció el joven que era pareja de una de las víctimas del trágico incendio

Falleció el joven que era pareja de una de las víctimas del trágico incendio

volco un auto en la autovia 18 a la altura de general campos

Volcó un auto en la Autovía 18 a la altura de General Campos

accidente en la ruta 136: confirmaron que murio la mujer que estaba embarazada

Accidente en la ruta 136: confirmaron que murió la mujer que estaba embarazada

tragedia vial en la ruta 136: dieron a conocer la identidad de la mujer fallecida

Tragedia vial en la ruta 136: dieron a conocer la identidad de la mujer fallecida

Ver comentarios

Lo último

Ruta 20: fueron identificadas las víctimas fatales del choque frontal

Ruta 20: fueron identificadas las víctimas fatales del choque frontal

Nogoyá: olvidó sus llaves, quiso saltar la reja para entrar a su casa pero resbaló

Nogoyá: olvidó sus llaves, quiso saltar la reja para entrar a su casa pero resbaló

Gobiernos aliados a Nicolás Maduro pidieron una reunión de emergencia en la ONU para este lunes

Gobiernos aliados a Nicolás Maduro pidieron una reunión de emergencia en la ONU para este lunes

Ultimo Momento
Ruta 20: fueron identificadas las víctimas fatales del choque frontal

Ruta 20: fueron identificadas las víctimas fatales del choque frontal

Nogoyá: olvidó sus llaves, quiso saltar la reja para entrar a su casa pero resbaló

Nogoyá: olvidó sus llaves, quiso saltar la reja para entrar a su casa pero resbaló

Gobiernos aliados a Nicolás Maduro pidieron una reunión de emergencia en la ONU para este lunes

Gobiernos aliados a Nicolás Maduro pidieron una reunión de emergencia en la ONU para este lunes

Entre Ríos: domingo soleado con máximas de 27 grados

Entre Ríos: domingo soleado con máximas de 27 grados

Mirtha Legrand eligió a Fátima Florez para su primera salida en Mar del Plata

Mirtha Legrand eligió a Fátima Florez para su primera salida en Mar del Plata

Policiales
Ruta 20: fueron identificadas las víctimas fatales del choque frontal

Ruta 20: fueron identificadas las víctimas fatales del choque frontal

Ruta 20: tres fallecidos y varios heridos tras un choque frontal

Ruta 20: tres fallecidos y varios heridos tras un choque frontal

Violento ataque en Santa Elena: un hombre fue brutalmente golpeado y hay cuatro detenidos

Violento ataque en Santa Elena: un hombre fue brutalmente golpeado y hay cuatro detenidos

Falleció el joven que era pareja de una de las víctimas del trágico incendio

Falleció el joven que era pareja de una de las víctimas del trágico incendio

Volcó un auto en la Autovía 18 a la altura de General Campos

Volcó un auto en la Autovía 18 a la altura de General Campos

Ovación
Don Bosco goleó a Unión de Crespo

Don Bosco goleó a Unión de Crespo

Gallardo quiere a Villa para River

Gallardo quiere a Villa para River

Leonel Vangioni anunció su retiro del fútbol profesional

Leonel Vangioni anunció su retiro del fútbol profesional

Reeditan la Paraná-Santa Fe tras casi 40 años

Reeditan la Paraná-Santa Fe tras casi 40 años

Dakar 2026: en el Prólogo de Motos, Benavides se colocó 4°

Dakar 2026: en el Prólogo de Motos, Benavides se colocó 4°

La provincia
Nogoyá: olvidó sus llaves, quiso saltar la reja para entrar a su casa pero resbaló

Nogoyá: olvidó sus llaves, quiso saltar la reja para entrar a su casa pero resbaló

Entre Ríos: domingo soleado con máximas de 27 grados

Entre Ríos: domingo soleado con máximas de 27 grados

Victoria: convocan a una marcha para exigir justicia por las dos jóvenes fallecidas en un incendio

Victoria: convocan a una marcha para exigir justicia por las dos jóvenes fallecidas en un incendio

Todavía falta mucho para que cambie la cultura gastronómica

"Todavía falta mucho para que cambie la cultura gastronómica"

Regresa la carne ovina entrerriana a los destinos comerciales árabes

Regresa la carne ovina entrerriana a los destinos comerciales árabes

Dejanos tu comentario