Ruta 20: fueron identificadas las víctimas fatales del choque frontal

Tres personas murieron cerca de las 4.30 de la madrugada por un choque frontal entre un Fiat Palio y una Volkswagen Suran, en la Ruta 20, cerca del acceso a Gilbert, departamento Gualeguaychú. La fiscal a cargo de la investigación, Natalia Bartolo, las víctimas son el joven Jonathan Morh, de 19 años, con domicilio en Urdinarrain, Andrea Bogado, de 32 años, y Blanca Uran, de 79 años, que vivían en Villa Elisa, departamento Colón.

Las dos adolescentes sobrevivientes del Fiat Palio, oriundas de Urdinarrain, están en estado muy grave y con un pronóstico reservado, internadas en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Centenario. Se trata de Elina Gay y Martina Michel Moyano, ambas de 16 años.

A su vez, Cristian Claus, de 39 años, que conducía la Suran desde Villa Elisa, está fuera de peligro, pero sufrió fracturas en el fémur y en el maxilar, y permanece internado en el Hospital Manuel Belgrano de Urdinarrain, publica R2820.

Sobre el choque

Uno de los rodados involucrados fue un Fiat Palio que se desplazaba de norte a sur, en sentido Basavilbaso–Urdinarrain, y era ocupado por tres personas jóvenes. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del vehículo, un joven de 19 años, falleció en el lugar del siniestro.

Embed

En tanto, una acompañante que viajaba en el asiento delantero, de 17 años, fue trasladada de urgencia al hospital de Urdinarrain y posteriormente derivada a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Gualeguaychú. Otra acompañante, de 16 años, que se desplazaba en el asiento trasero, fue asistida inicialmente en Basavilbaso y luego derivada a Concepción del Uruguay.

El segundo vehículo involucrado fue una Volkswagen Suran que circulaba en sentido contrario. Su conductor, un hombre de 39 años domiciliado en la ciudad de Villa Elisa, resultó con lesiones de gravedad y fue trasladado en primera instancia al hospital de Urdinarrain, para luego ser derivado a Gualeguaychú.

En ese rodado viajaban además dos mujeres. La acompañante delantera, de 32 años, falleció en el lugar producto del violento impacto. En tanto, una mujer de 79 años, que ocupaba el asiento trasero y también era oriunda de Villa Elisa (departamento Colón) perdió la vida a causa de las graves lesiones sufridas.

Investigan los hechos

La fiscal interviniente indicó que se investigaban las circunstancias en las que ocurrió el choque frontal y señaló que el siniestro se produjo en un sector recto de la ruta que se encontraba en aparente buen estado. En ese sentido, precisó que una de las hipótesis preliminares apuntaba a un posible intento de sobrepaso, de acuerdo con las primeras pericias realizadas por la Policía Científica.

Asimismo, se confirmó que los ocupantes de ambos vehículos llevaban colocados los cinturones de seguridad. No obstante, el impacto fue de tal magnitud que ambos rodados quedaron con importantes destrozos en su parte frontal. El Fiat Palio, de color gris, quedó detenido en el medio de la calzada, mientras que la Volkswagen Suran blanca fue desplazada hacia la banquina tras la colisión.