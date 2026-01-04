Uno Entre Rios | La Provincia | Victoria

Victoria: convocan a una marcha para exigir justicia por las dos jóvenes fallecidas en un incendio

El 7 de enero desde las 20:30 se llevará adelante una movilización para pedir justicia por las dos jóvenes fallecidas en un incendio en Victoria

4 de enero 2026 · 08:35hs
Foto gentileza El Once
Se llevará a cabo una marcha para pedir justicia por las dos jóvenes fallecidas en un incendio en Victoria en los últimos días del 2025.

En primer lugar, expresaron: “Con profundo dolor, invitamos a toda la Comunidad de Victoria a acompañarnos en la marcha pacífica de silencio y respeto por las chicas fallecidas en el incendio, un hecho que nos marcó a todos y hoy nos unen un mismo abrazo de justicia”.

Posteriormente, informaron: “El día miércoles 7 de enero a las 20.30 horas. El punto de salida: plaza Moreno y nos dirigiremos por el Congreso hasta la plaza San Martín para concentrarnos frente a la policía”.

“Está marcha es un espacio para honrar sus vidas y mantener vivo su recuerdo. Llevemos una vela y caminemos juntos por ellas. Natalia Ayelen García y Agustina Magali Cabrera No están solas, no estamos solos, somos una comunidad que recuerda y acompaña”, cerró.

¿Cómo fue el desenlace fatal para ambas jóvenes?

Natalia García, de 39 años, y Agustina Cabrera, de 20, perdieron la vida como consecuencia del trágico incendio registrado el martes 30 de diciembre en una rotisería de Victoria. A las dos primeras víctimas se sumaron dos más al confirmarse que Agustina se encontraba cursando un embarazo, dato que fue incorporado a la causa judicial, y el posterior deceso por autoderminación de su pareja, Fabricio Mansilla, de 23 años.

De acuerdo a las primeras actuaciones, las dos mujeres no lograron salir a tiempo y fallecieron en el interior del local como consecuencia del siniestro.

Tras el alerta, personal de Bomberos Voluntarios acudió al lugar y desplegó un operativo para controlar y extinguir el fuego, evitando que las llamas se propagaran a viviendas linderas. Una vez sofocado el incendio, se constató el fallecimiento de las dos trabajadoras.

