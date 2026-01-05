Qué nombres eligieron las familias entrerrianas durante el último año

Los registros confirman las preferencias más elegidas por las familias. Entre Ríos mostró coincidencias y particularidades en los nombres.

Durante 2025, la elección de nombres volvió a reflejar cambios culturales, modas y tradiciones familiares en todo el país. Los datos consolidados del Registro Nacional de las Personas y de los registros civiles provinciales que accedió UNO permiten trazar un mapa de preferencias que, en el caso de Entre Ríos, combina coincidencias con el ranking nacional y algunas singularidades propias.

Lejos de ser una decisión azarosa, el nombre elegido para un recién nacido suele condensar identidades, herencias familiares y referencias culturales. En ese marco, los registros oficiales ofrecen una radiografía precisa de los gustos predominantes en cada región.

Tendencias a nivel nacional

A nivel país, los nombres breves, de pronunciación simple y con proyección internacional volvieron a liderar las estadísticas. En el caso de las niñas, Isabella, Valentina y Olivia encabezaron el ranking nacional, seguidas por Sofía, Emma y Emilia. Para los varones, Benjamín se ubicó nuevamente en el primer lugar, acompañado por Gael, Mateo y Valentino.

Especialistas en demografía señalan que se consolida una preferencia por nombres que trascienden fronteras y resultan fácilmente adaptables a distintos idiomas, una tendencia que se sostiene desde hace varios años.

El mapa en Entre Ríos en los nombres

En la provincia de Entre Ríos, el comportamiento fue similar, aunque con particularidades. Según los datos del Registro Civil provincial, Olivia fue el nombre femenino más elegido durante 2025, seguido por Emilia, Martina, Isabella y Renata.

En el caso de los varones, Bautista lideró las inscripciones en la provincia, por delante de Felipe, Valentino, Benicio y Salvador. Si bien varios de estos nombres también figuran entre los más elegidos a nivel nacional, el liderazgo de Bautista aparece como una marca distintiva del territorio entrerriano.

Identidad y nuevas modas

Desde el Registro Civil explican que muchas familias optan por nombres tradicionales, asociados a vínculos familiares o religiosos, mientras que otras buscan opciones modernas o menos frecuentes. En Entre Ríos, esa combinación se refleja en rankings que alternan nombres clásicos con otros de fuerte impronta contemporánea.

Otro dato relevante es la estabilidad de algunas elecciones: varios nombres se repiten en los primeros puestos desde años anteriores, lo que indica una tendencia sostenida más allá de modas pasajeras.

Nacimientos y registros

Durante 2025, en Entre Ríos se registraron algo más de 12.000 nacimientos, cifra que sirvió de base para la elaboración del ranking provincial. En ese universo, los nombres más elegidos concentraron una porción significativa de las inscripciones, aunque se mantiene una amplia diversidad de opciones.

Las autoridades remarcan que el registro oportuno de nacimientos continúa siendo una política clave para garantizar derechos y acceso a servicios básicos desde los primeros días de vida.

Además, desde el organismo provincial señalaron que la elección del nombre suele estar atravesada por factores personales y sociales que van más allá de la moda. La influencia de referentes culturales, series, redes sociales y tradiciones familiares aparece como un elemento recurrente en las decisiones, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

En Entre Ríos, los datos muestran que conviven preferencias clásicas con nombres que ganaron terreno en los últimos años. Esa combinación permite observar cómo se resignifican antiguas elecciones, al tiempo que se incorporan nuevas variantes que logran instalarse rápidamente en los primeros puestos del ranking.

Desde el Registro Civil destacaron que, si bien los listados reflejan concentraciones en determinados nombres, la diversidad continúa siendo amplia. Cada año se inscriben cientos de denominaciones distintas, lo que evidencia que, más allá de las tendencias, la búsqueda de identidad sigue siendo un rasgo central al momento de nombrar a un hijo o hija.

Finalmente, remarcaron que el registro oportuno del nacimiento no solo garantiza el derecho a la identidad, sino que también constituye la puerta de acceso a otros derechos básicos. Por ese motivo, insistieron en la importancia de completar los trámites en tiempo y forma, especialmente en localidades del interior provincial.

La elección del nombre

Desde el Registro Civil entrerriano señalaron que la elección del nombre está atravesada por múltiples variables. Además de las tradiciones familiares, inciden cada vez más referencias culturales contemporáneas, como producciones audiovisuales, figuras públicas y contenidos que circulan en redes sociales, especialmente entre padres jóvenes.

Otro aspecto que reflejan los registros es la permanencia de ciertos nombres a lo largo del tiempo. En muchos casos, se trata de elecciones que se repiten dentro de una misma familia o que recuperan denominaciones clásicas, resignificadas por nuevas generaciones, lo que permite combinar identidad, historia y actualidad.

Diferencias entre regiones

Si bien las tendencias nacionales marcan un rumbo general, los datos provinciales evidencian particularidades territoriales. En Entre Ríos, algunos nombres alcanzan mayor frecuencia que en otras jurisdicciones, lo que da cuenta de rasgos culturales propios y de una identidad que también se expresa en las decisiones vinculadas a la nominación.

La diversidad

Desde el organismo remarcaron que, aunque los rankings concentran la atención, el universo de nombres registrados es amplio. Cada año se inscriben cientos de denominaciones distintas, lo que demuestra que, más allá de las preferencias mayoritarias, sigue existiendo una fuerte búsqueda de singularidad al momento de nombrar.

Finalmente, las autoridades subrayaron que el registro del nacimiento cumple un rol central más allá de la estadística. Garantiza el derecho a la identidad y habilita el acceso a políticas públicas básicas, como salud y educación, por lo que insistieron en la importancia de realizar el trámite en tiempo y forma en toda la provincia.

Olivia y Bautista figuran entre los favoritos

Según los datos oficiales del Registro Civil, durante 2025 los nombres más inscriptos en Entre Ríos fueron Olivia entre las niñas y Bautista entre los varones. En el caso femenino, completaron los primeros puestos Emilia, Martina, Isabella y Renata. Para los varones, el ranking continuó con Felipe, Valentino, Benicio y Salvador.

Desde el organismo provincial indicaron que estos listados se elaboran a partir de más de 12 mil nacimientos registrados durante el año en todo el territorio entrerriano.

Si bien algunos nombres coinciden con la tendencia nacional, otros muestran preferencias locales que se repiten en los últimos años y consolidan una identidad propia en la elección.