El Depro sacó ventajas en el Torneo Regional Amateur

El Depro venció como local a Juventud Unida de Gualeguaychú por 2 a 0. Atlético María Grande perdió 2 a 1 ante Sanjustino.

5 de enero 2026 · 10:31hs
El Depro sacó ventajas en el Torneo Regional Amateur

Defensores de Pronunciamiento capitalizó la localía y sacó ventajas en el juego que abrió una de las series correspondiente a los cuartos de final del Torneo Regional Amateur, Región Litoral Sur. El Depro derrotó 2 a 0 a Juventud Unida de Gualeguaychú en el estadio Delio Cardozo.

El conjunto dirigido por Hernán Orcellet fue contundente en la primera media hora de la etapa inicial. En ese periodo edificó el triunfo al obtener los dos tantos de diferencia. Abrió el marcador a los 12 minutos por intermedio de Diego Allende. Estiró cifras a los 28’ a través del tanto convertido por Damián Baltore.

Alan Sosa, presente en el inicio de la pretemporada de Patronato.

Alan Sosa: "Estoy en el lugar donde realmente quería estar"

San Benito Paraná llegó a los siete puntos y lidera el grupo.

San Benito Paraná goleó y se perfila como candidato en la Copa Entre Ríos Femenina

El resultado marcó el final del invicto del conjunto de la capital del carnaval, quien estará obligado a ganar por tres tantos de distancia para avanzar a la siguiente instancia, o por dos goles para forzar una definición desde el punto penal.

Atlético María Grande dio un paso en falso

Atlético María Grande perdió 2 a 1 como local ante Sanjustino, en el juego de ida de una de las series correspondiente a los cuartos de final de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur.

El trámite comenzó favorable para el Rojo. El dueño de casa inauguró el marcador a los 12 minutosa través de Federico Müller. El representante de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña contó con un par de chances más de aumentar el marcador. Una de ellas muy clara, donde el balón es sacado sobre la línea de gol por un defensor de la visita.

Con el correr de los minutos creció el juego colectivo de Sanjustino. Esto le permitió alcanzar la paridad en el cierre de la etapa inicial cuando Matías Ayala Vera culminó una buena acción colectiva por derecha para decretar el empate.

En el complemento, el trámite fue intenso y parejo, con ambos equipos buscando el desnivel. Cuando el empate parecía definitivo, apareció la gran emoción de la noche: en el epílogo del partido, Nehemías González se animó a rematar desde larga distancia, con potencia y precisión, y la pelota terminó metiéndose para sellar el 2 a 1 definitivo.

Otros resultados de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur

Ben Hur de Rafaela venció como local a Colón de San Justo por 3 a 1. Ramiro Contrera, Kevin Velázquez y Franco Villalba fueron los artilleros del Lobo rafaelino; el ex-mediocampista de Atlético Paraná Guido Rancez descontó para la visita.

Por otro lado, Puerto San Martín capitalizó la local al derrotar 3 a 1 a Sportivo Sarmiento de Maggiolo. Para el ganador anotaron Gonzalo Atardo, en dos oportunidades, y Julián Trucco; para la visita convirtió Juan Ignacio Figueredo.

Depro Torneo Regional Amateur Atlético María Grande Juventud Unida
Peñarol quedó muy bien parado de cara a la segunda rueda de la Primera Fase.

Peñarol, más líder que nunca en la Copa Entre Ríos

el ex-futbolista de patronato julian marcioni fue presentado en colon de santa fe

El ex-futbolista de Patronato Julián Marcioni fue presentado en Colón de Santa Fe

Armani encendió la alarma en la pretemporada de River Plate.

Franco Armani se perderá los amistosos de pretemporada

Matías Viña pasó la revisión médica en River Plate.

River Plate cerró al uruguayo Matías Viña

