Bomberos controlaron un incendio de basural en Paraná

Bomberos Voluntarios de Paraná controlaron un incendio de basural en Avenida Almirante Brown y Maya. Recordaron la importancia de cuidar el ambiente.

4 de enero 2026 · 19:40hs
Una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná intervino este domingo en un incendio de basural registrado en la intersección de Avenida Almirante Brown y Gobernador Maya.

Al arribar al lugar, el personal se encontró con un foco ígneo activo, por lo que se iniciaron de inmediato las tareas para sofocar las llamas y evitar su propagación hacia campos linderos. Gracias al rápido accionar de los bomberos, el incendio fue controlado sin que se registraran mayores novedades.

Nogoyá: olvidó sus llaves, quiso saltar la reja para entrar a su casa pero resbaló

Entre Ríos: domingo soleado con máximas de 27 grados

Desde la institución aprovecharon la ocasión para recordar la importancia de cuidar el ambiente y prevenir este tipo de situaciones, que ponen en riesgo la seguridad y generan daños ambientales.

En ese sentido, reiteraron algunas recomendaciones clave: no arrojar basura en la vía pública, utilizar cestos, contenedores y lugares habilitados y evitar la quema de residuos

“Entre todos cuidamos nuestra ciudad”, señalaron, apelando a la responsabilidad y el compromiso de la comunidad para prevenir incendios y proteger el entorno.

Victoria: convocan a una marcha para exigir justicia por las dos jóvenes fallecidas en un incendio

"Todavía falta mucho para que cambie la cultura gastronómica"

La faena de carne supervisada en Gualeguay permitió retomar envíos ovinos al exterior.

Regresa la carne ovina entrerriana a los destinos comerciales árabes

El día que Nicolás Maduro llegó a Paraná y encabezó una caravana

