Bomberos controlaron un incendio de basural en Paraná

Bomberos Voluntarios de Paraná controlaron un incendio de basural en Avenida Almirante Brown y Maya. Recordaron la importancia de cuidar el ambiente.

Una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná intervino este domingo en un incendio de basural registrado en la intersección de Avenida Almirante Brown y Gobernador Maya.

Al arribar al lugar, el personal se encontró con un foco ígneo activo, por lo que se iniciaron de inmediato las tareas para sofocar las llamas y evitar su propagación hacia campos linderos. Gracias al rápido accionar de los bomberos, el incendio fue controlado sin que se registraran mayores novedades.

Desde la institución aprovecharon la ocasión para recordar la importancia de cuidar el ambiente y prevenir este tipo de situaciones, que ponen en riesgo la seguridad y generan daños ambientales.

En ese sentido, reiteraron algunas recomendaciones clave: no arrojar basura en la vía pública, utilizar cestos, contenedores y lugares habilitados y evitar la quema de residuos

“Entre todos cuidamos nuestra ciudad”, señalaron, apelando a la responsabilidad y el compromiso de la comunidad para prevenir incendios y proteger el entorno.