Peñarol, más líder que nunca en la Copa Entre Ríos

Peñarol logró una trabajada victoria 1 a 0 sobre Arsenal de Viale, tiene puntaje ideal en la Zona 1 y encamina su clasificación.

Peñarol quedó muy bien parado de cara a la segunda rueda de la Primera Fase.

Trabajada y festejada victoria para seguir con puntaje ideal y encaminar su clasificación a la siguiente instancia de la Copa Entre Ríos. Peñarol se hizo fuerte como local y derrotó 1 a 0 a Arsenal de Viale, por la tercera fecha de la Zona 1 del certamen organizado por la Federación Entrerriana de Fútbol (FEF).

En un duelo cerrado y parejo, el único grito de la tarde se produjo gracias al penal convertido por Mauro López, a los seis minutos del complemento.

Triunfo de Peñarol en la Copa Entre Ríos

En el primer tiempo el propio López y Joaquín Fernández desperdiciaron inmejorables situaciones para el dueño de casa; mientras que el Verde tuvo una doble chance gracias a un disparo Cristian Albornoz que se estrelló en el travesaño y, en el rebote, Agustín Morales cabeceó desviado.

En el complemento una falta adentro del área fue capitalizada por López para el Tricolor, que luego supo cuidar con orden su ventaja, casi sin sufrir para dejar los tres puntos en el estadio Aníbal Giusti y quedar bien parado en su afán de acceder a la próxima instancia del tradicional certamen provincial.

Vale recordar que por este mismo grupo, el sábado Don Bosco había goleado como visitante 3 a 0 a Unión de Crespo.

De esta manera, las posiciones lo tienen como líder a Peñarol con nueve puntos. Don Bosco es el escolta con seis, mientras que más abajo viene Arsenal con tres unidades y cierra la tabla Unión sin haber podido sumar hasta el momento.

La próxima fecha, la cuarta, tendrá estos enfrentamientos: Unión-Peñarol y Don Bosco-Arsenal.

Otros resultados de la Copa Entre Ríos

También se disputaron partidos de los otros grupos del certamen organizado por la FEF.

Por la Zona 2: Peñarol de Basavilbaso 3-Juventud Ferrocarril Unidos de Carbó 1 y Newell’s de Victoria 2-Sarmiento de Crespo 0.

Por la Zona 3: Cultural de Crespo 5-El Porvenir de Santa Anita 2 y Defensores del Oeste de Basavilbaso-La Academia de General Galarza (al cierre de esta edición).

Por la Zona 4: Urquiza de Santa Elena 1-Caballú de La Paz 1 y Malvinas de Federal 1-Camba Cuá de Santa Elena 2.

Por la Zona 5: Atlético Colonia Elía-San Marcial (al cierre) y Deportivo Urdinarrain-Engranaje de Concepción del Uruguay (al cierre).

Por la Zona 6: Deportivo Ubajay 1-Juventud Urdinarrain 2 y Parque Sur de Concepción del Uruguay-María Auxiliadora de Concepción del Uruguay (al cierre).

Por la Zona 7: Almagro de Concepción del Uruguay 1-San José 0 y Libertad de Concordia 3-Rivadavia de Concepción del Uruguay 1.

Por la Zona 8: Defensores de Barrio Nébel de Concordia 1-Juventud Unida de General Campos 0 y Liebig-Lanús de Concepción del Uruguay (al cierre).

Por la Zona 9: La Florida de Chajarí 1-Colegiales de Concordia 2 y La Bianca de Concordia-Cosmos de Federación (al cierre).

Por la Zona 10: 1° de Mayo de Chajarí-Independiente de Villa del Rosario (al cierre) y Unión de Concordia-América de Federación (lunes, a las 21, en cancha de La Bianca).