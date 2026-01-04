Un joven fue herido de bala en Colonia Avellaneda

Un joven de 25 años resultó herido de un disparo en Colonia Avellaneda. La Policía y la Justicia investigan si se trató de un conflicto familiar o un intento de robo.

Un joven de 25 años resultó herido por un disparo este domingo alrededor de las 14:30 en la intersección de las calles Irigoyen y Santa María, en la localidad de Colonia Avellaneda. Según las primeras informaciones, la víctima recibió el impacto en el muslo derecho y se encuentra fuera de peligro.

Personal policial se encuentra trabajando en el lugar, mientras avanzan las tareas investigativas para esclarecer el hecho. Hasta el momento, las autoridades no confirmaron oficialmente el motivo del ataque.

Dos hipótesis

Según consignó Reporte 100.7, entre las versiones recogidas, se barajan dos hipótesis: un posible conflicto entre familias de la localidad o un intento de robo de un teléfono celular. Trascendió que el disparo habría sido realizado con un arma calibre 9 milímetros, que cayó al suelo tras el episodio. Una vecina resguardó el arma hasta la llegada de la policía, preservando así la escena.

La intervención policial incluyó levantamiento de pruebas, entrevistas a testigos y pericias, con la Justicia ya tomando cartas en el asunto. No se descartan allanamientos ni nuevas medidas en las próximas horas. El hecho generó preocupación entre los vecinos, quienes expresaron su inquietud por los reiterados episodios de violencia en la zona.