ATE se movilizará este martes por paritarias y contratos

ATE se vuelve a movilizar en Casa de Gobierno. Sera el martes en reclamo de la renovación de los contratos caídos y la apertura de paritarias

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) adelantó que este martes 6 volverá a movilizarse en reclamo de la continuidad de contratos caídos y la exigencia del llamado a paritarias. La medida se decidió en la última asamblea realizada el martes 30, donde trabajadores de diversas áreas expresaron su descontento en el patio central de la Casa de Gobierno.

El descontento se centra en el Decreto Nº 3.817, que implica la no renovación de más de un centenar de contratos que vencieron el 31 de diciembre, afectando de manera directa el sustento de las familias involucradas.

ATE inició plan de lucha por más 100 trabajadores a los que no les renovaron los contratos

Asimismo, se incluye en los reclamos el rechazo del gremio a la decisión oficial de postergar la discusión salarial hasta febrero de 2026, cuestiona el congelamiento salarial que ya arrastra ocho meses y exige una recomposición urgente para frenar la pérdida del poder adquisitivo.

Ate Paritarias Muntes

El Secretario General del sindicato, Oscar Muntes, advirtió: “El 6 redoblamos el esfuerzo y lo multiplicaremos porque el plan de lucha sigue hasta tanto se reincorporen a todos los compañeros y compañeras y tengamos la paritaria que necesitamos”.