Uno Entre Rios | La Provincia | ATE

ATE se movilizará este martes por paritarias y contratos

ATE se vuelve a movilizar en Casa de Gobierno. Sera el martes en reclamo de la renovación de los contratos caídos y la apertura de paritarias

5 de enero 2026 · 11:07hs
ATE se movilizará este martes por paritarias y contratos

ATE se movilizará este martes por paritarias y contratos

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) adelantó que este martes 6 volverá a movilizarse en reclamo de la continuidad de contratos caídos y la exigencia del llamado a paritarias. La medida se decidió en la última asamblea realizada el martes 30, donde trabajadores de diversas áreas expresaron su descontento en el patio central de la Casa de Gobierno.

Embed

LEER MÁS: ATE protestó en Casa de Gobierno contra la caída de 100 contratos

El descontento se centra en el Decreto Nº 3.817, que implica la no renovación de más de un centenar de contratos que vencieron el 31 de diciembre, afectando de manera directa el sustento de las familias involucradas.

ATE marchó por los pasillos de Casa de Gobierno e hizo una asamblea por la caída de más 100 contratos y desmantelamiento del RUV y otras áreas sensibles

ATE protestó en Casa de Gobierno contra la caída de 100 contratos

Desde ATE Entre Ríos solicitaron a Rogelio Frigerio una respuesta ante la crítica situación de las y los trabajadores a los que no  les renovaron los contratos

ATE inició plan de lucha por más 100 trabajadores a los que no les renovaron los contratos

Asimismo, se incluye en los reclamos el rechazo del gremio a la decisión oficial de postergar la discusión salarial hasta febrero de 2026, cuestiona el congelamiento salarial que ya arrastra ocho meses y exige una recomposición urgente para frenar la pérdida del poder adquisitivo.

Ate Paritarias Muntes

El Secretario General del sindicato, Oscar Muntes, advirtió: “El 6 redoblamos el esfuerzo y lo multiplicaremos porque el plan de lucha sigue hasta tanto se reincorporen a todos los compañeros y compañeras y tengamos la paritaria que necesitamos”.

ATE Paritarias contratos
Noticias relacionadas
Mateando, el paseo comercial en el marco de la 35° Fiesta Nacional del Mate, se llevará adelante desde el 5 al 8 de febrero en Sala Mayo

Mateando: la Municipalidad de Paraná abrió las postulaciones

El primer encuentro se realizará el viernes 9 de enero, desde las 20 horas, en el Parque Lineal Sur de Paraná, con entrada libre y gratuita. Habrá patio Gastronómico y Feria de Emprendedores. La agenda completa

Paraná: inician los Festivales Populares con nutrida agenda

Empresarios cordobeses lanzarán un servicio de combis diferencial entre Paraná y Santa Fe, alternativo al servicio de trasnporte interurbano

Paraná - Santa Fe: lanzarán servicio diferencial de transporte

Los nombres más elegidos en 2025 para los entrerrianos.

Qué nombres eligieron las familias entrerrianas durante el último año

Ver comentarios

Lo último

Concepción del Uruguay: mujer involucrada en acto de vandalismo a un vehículo

Concepción del Uruguay: mujer involucrada en acto de vandalismo a un vehículo

Balance policial de las Fiestas: 70 motos retenidas, siete armas secuestradas y 44 detenidos

Balance policial de las Fiestas: 70 motos retenidas, siete armas secuestradas y 44 detenidos

Roly Serrano volvió a apostar al amor: quién es la joven 44 años menor que lo conquistó

Roly Serrano volvió a apostar al amor: quién es la joven 44 años menor que lo conquistó

Ultimo Momento
Concepción del Uruguay: mujer involucrada en acto de vandalismo a un vehículo

Concepción del Uruguay: mujer involucrada en acto de vandalismo a un vehículo

Balance policial de las Fiestas: 70 motos retenidas, siete armas secuestradas y 44 detenidos

Balance policial de las Fiestas: 70 motos retenidas, siete armas secuestradas y 44 detenidos

Roly Serrano volvió a apostar al amor: quién es la joven 44 años menor que lo conquistó

Roly Serrano volvió a apostar al amor: quién es la joven 44 años menor que lo conquistó

Mateando: la Municipalidad de Paraná abrió las postulaciones

Mateando: la Municipalidad de Paraná abrió las postulaciones

Paraná: inician los Festivales Populares con nutrida agenda

Paraná: inician los Festivales Populares con nutrida agenda

Policiales
Concepción del Uruguay: mujer involucrada en acto de vandalismo a un vehículo

Concepción del Uruguay: mujer involucrada en acto de vandalismo a un vehículo

Balance policial de las Fiestas: 70 motos retenidas, siete armas secuestradas y 44 detenidos

Balance policial de las Fiestas: 70 motos retenidas, siete armas secuestradas y 44 detenidos

Chajarí: confirmaron la identidad de las víctimas fatales en el despiste e incendio de la Ruta 14

Chajarí: confirmaron la identidad de las víctimas fatales en el despiste e incendio de la Ruta 14

Un joven fue herido de bala en Colonia Avellaneda

Un joven fue herido de bala en Colonia Avellaneda

Investigan cómo un hombre en situación de calle sufrió una herida de bala en Paraná

Investigan cómo un hombre en situación de calle sufrió una herida de bala en Paraná

Ovación
El Depro sacó ventajas en el Torneo Regional Amateur

El Depro sacó ventajas en el Torneo Regional Amateur

Peñarol, más líder que nunca en la Copa Entre Ríos

Peñarol, más líder que nunca en la Copa Entre Ríos

San Benito Paraná goleó y se perfila como candidato en la Copa Entre Ríos Femenina

San Benito Paraná goleó y se perfila como candidato en la Copa Entre Ríos Femenina

River Plate cerró al uruguayo Matías Viña

River Plate cerró al uruguayo Matías Viña

El ex-futbolista de Patronato Julián Marcioni fue presentado en Colón de Santa Fe

El ex-futbolista de Patronato Julián Marcioni fue presentado en Colón de Santa Fe

La provincia
Mateando: la Municipalidad de Paraná abrió las postulaciones

Mateando: la Municipalidad de Paraná abrió las postulaciones

Paraná: inician los Festivales Populares con nutrida agenda

Paraná: inician los Festivales Populares con nutrida agenda

ATE se movilizará este martes por paritarias y contratos

ATE se movilizará este martes por paritarias y contratos

Paraná - Santa Fe: lanzarán servicio diferencial de transporte

Paraná - Santa Fe: lanzarán servicio diferencial de transporte

Qué nombres eligieron las familias entrerrianas durante el último año

Qué nombres eligieron las familias entrerrianas durante el último año

Dejanos tu comentario