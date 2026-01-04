River Plate cerró al uruguayo Matías Viña

River acordó con Flamengo el préstamo del lateral izquierdo , que viene de ser campeón de la Copa Libertadores de América.

Luego de haber cerrado a Fausto Vera y Aníbal Moreno en los últimos días del 2025, River Plate abrochó a su tercer refuerzo: Matías Viña. El lateral izquierdo uruguayo llega a préstamo desde Flamengo y competirá mano a mano con Marcos Acuña.

Viña se hizo este domingo tarde la revisión médica de rutina y en las próximas horas viajará hacia San Martín de los Andes para sumarse al plantel que está realizando la pretemporada.

Al igual que la de Vera, la cesión tiene un cargo de medio millón de dólares y existe una obligación de compra (de 5 millones de dólares por el 100 ciento de la ficha) en el caso de que el futbolista cumpla ciertos objetivos que todavía no trascendieron.

Dependiendo de cómo esté físicamente, Viña podría debutar en alguno de los amistosos que tiene pautados el Millonario en Uruguay: frente a Millonarios el 11 de enero y ante Peñarol el 17. La llegada del uruguayo coincidirá con un problema que arrastra Acuña: un pisotón (de hace un tiempo) en el dedo gordo que le produce mucho dolor.

Cabe remarcar que el lateral izquierdo había quedado diezmado tras la salida de Milton Casco, quien, tras casi una década en el club, no renovó su vínculo y ya firmó un acuerdo con Atlético Nacional.

Viña apenas jugó para el Flamengo en 2025. La primera parte del año estuvo recuperándose de una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y de una fractura en la tibia y los meniscos que sufrió ante el Palmerias en agosto del 2024. Luego de nueve meses de recuperación, retornó a las canchas, pero con sus competidores en el puesto, Alex Sandro y Ayrton Lucas, en mejor estado de forma. Jugó sólo 10 partidos y un total de 342 minutos .

De todos modos, el lateral posee una extensa carrera a través del fútbol sudamericano. Surgió en Nacional y en 2020 fue comprado por el Palmeiras en 8,3 millones de euros. Allí se lució, fue bicampeón de la Copa Libertadores y cruzó el charco hacia la Roma en 2021 por 13.000.000.

En la Loba comenzó como titular y fue perdiendo el puesto poco a poco, aunque consiguió la UEFA Conference League bajo el mando de José Mourinho. Luego de unos préstamos por Bournemouth y Sassuolo, retornó a Brasil para jugar con el Flamengo en 2024, que lo incorporó por 8,1 millones de euros y le permitió levantar su tercera Copa Libertadores. Ahora, buscará continuar con su exitosa carrera vistiendo la camiseta de River.