Incautaron millonaria carga de cigarrillos ingresados ilegalmente a Entre Ríos

En un control vial en Colón, secuestraron 5.000 atados de cigarrillos paraguayos sin documentación a un hombre que los transportaba desde Paraguay.

En el puesto de control vial Mabragaña, emplazado en el departamento Colón, se procedió al secuestro de cigarrillos de origen extranjero durante un operativo de rutina llevado a cabo sobre la ruta nacional 14, a la altura del kilómetro 171,5.

El operativo se concretó cuando los efectivos detuvieron la marcha de un automóvil Audi A3 2.0 FSI, conducido por un hombre de 50 años, domiciliado en Colón. Tras la verificación de la documentación del rodado y del conductor, los uniformados constataron que en el interior del vehículo se transportaban varias cajas con cigarrillos de origen paraguayo, sin la documentación legal que acreditara su ingreso o comercialización en el país.

Cigarrillos secuestrados

De acuerdo a lo informado, se trataba de 10 cajas, cada una con 50 cartones, totalizando 500 cartones, equivalentes a 5 mil atados de cigarrillos. Ante esta situación, se dio intervención al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay y a personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que determinó que el valor total de la mercadería asciende a 11 millones de pesos, configurándose una infracción al Código Aduanero.

Por disposición del Juzgado Federal interviniente, se ordenó el secuestro de la totalidad de los cigarrillos, así como también del automóvil utilizado para el transporte, la documentación correspondiente y la correcta identificación del conductor.