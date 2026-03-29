Uno Entre Rios | Policiales | Ibicuy

Ibicuy: un vehículo utilitario se incendió en plena Autovía 12

En cercanías al acceso a Ibicuy, un vehículo utilitario se incendió en plena Autovía 12. El hecho ocurrió este domingo y el rodado presentó destrucción total.

29 de marzo 2026 · 21:29hs
Cerca del acceso a Ibicuy

Cerca del acceso a Ibicuy, un vehículo utilitario se incendió en plena Autovía 12. 

Un vehículo utilitario se incendió este domingo en la Autovía 12, a la altura del acceso 45 que conecta con la localidad de Ibicuy, en la zona de Brazo Largo. El siniestro demandó la intervención de Bomberos Voluntarios de Ceibas y generó preocupación entre quienes transitaban por el lugar.

LEER MÁS: Un auto se incendió por completo en el camino de Puiggari-Racedo

El hecho en cercanía a Ibicuy

El aviso fue recibido a las 07.13, momento en que se desplegó una dotación hacia el sector, al arribar, los bomberos constataron un foco ígneo generalizado que afectaba por completo a un vehículo utilitario.

el stj debera definir si fue bien sobreseido por mala praxis un medico de gualeguaychu

El STJ deberá definir si fue bien sobreseído por mala praxis un médico de Gualeguaychú

Incendio en Villaguay.

Dramático incendio en pleno centro de Villaguay: evacuaciones y heridos

El rodado, una Fiat Qubo, era ocupado por dos personas, un hombre de 43 años y una mujer de 25, ambos domiciliados en Loma Verde, Buenos Aires. Según se informó, ninguno de los ocupantes resultó lesionado.

De acuerdo al relato del conductor, el incendio comenzó mientras circulaban con destino a Ibicuy con fines recreativos, indicó después que advirtió humo y fuego en el sector del motor, que rápidamente se propagó al resto del vehículo.

A pesar de intentar contener las llamas con un matafuego portátil, el avance del fuego fue inmediato y no pudo ser controlado. Ante esa situación, los ocupantes descendieron del rodado y solicitaron asistencia.

Ibicuy Vehículo utilitario Autovía
Noticias relacionadas
La Policía de Entre Ríos detuvo a dos personas que trasladaban casi ocho kilos de drogas en la ciudad de Concordia.

Golpe al narcotráfico: dos detenidos y casi ocho kilos de droga secuestrados en Concordia

Prefectura incautó 47 bultos que llevaban más de 2.000 atados de cigarrillos que tenían como destino a Salto.

Concordia: Prefectura incautó un cargamento millonario de cigarrillos

recuperan en zona rural un auto denunciado como retenido indebidamente

Recuperan en zona rural un auto denunciado como retenido indebidamente

violento asalto en parana: torturaron a una mujer y le robaron 8 millones de pesos

Violento asalto en Paraná: torturaron a una mujer y le robaron 8 millones de pesos

Ver comentarios

Lo último

Ibicuy: un vehículo utilitario se incendió en plena Autovía 12

Ibicuy: un vehículo utilitario se incendió en plena Autovía 12

Juventud Urdinarrain hizo historia y se consagró campeón de la Copa Entre Ríos

Juventud Urdinarrain hizo historia y se consagró campeón de la Copa Entre Ríos

Paraná Campaña tuvo una fecha vibrante: clásicos, líderes firmes y triunfos que marcan tendencia

Paraná Campaña tuvo una fecha vibrante: clásicos, líderes firmes y triunfos que marcan tendencia

Ultimo Momento
Ibicuy: un vehículo utilitario se incendió en plena Autovía 12

Ibicuy: un vehículo utilitario se incendió en plena Autovía 12

Juventud Urdinarrain hizo historia y se consagró campeón de la Copa Entre Ríos

Juventud Urdinarrain hizo historia y se consagró campeón de la Copa Entre Ríos

Paraná Campaña tuvo una fecha vibrante: clásicos, líderes firmes y triunfos que marcan tendencia

Paraná Campaña tuvo una fecha vibrante: clásicos, líderes firmes y triunfos que marcan tendencia

Alan Bonansea : Es importante volver a marcar, porque uno vive de esto

Alan Bonansea : "Es importante volver a marcar, porque uno vive de esto"

Con dos golazos, Huracán venció a Olimpo y jugará ante Barracas

Con dos golazos, Huracán venció a Olimpo y jugará ante Barracas

Policiales
Ibicuy: un vehículo utilitario se incendió en plena Autovía 12

Ibicuy: un vehículo utilitario se incendió en plena Autovía 12

El STJ deberá definir si fue bien sobreseído por mala praxis un médico de Gualeguaychú

El STJ deberá definir si fue bien sobreseído por mala praxis un médico de Gualeguaychú

Dramático incendio en pleno centro de Villaguay: evacuaciones y heridos

Dramático incendio en pleno centro de Villaguay: evacuaciones y heridos

Golpe al narcotráfico: dos detenidos y casi ocho kilos de droga secuestrados en Concordia

Golpe al narcotráfico: dos detenidos y casi ocho kilos de droga secuestrados en Concordia

Concordia: Prefectura incautó un cargamento millonario de cigarrillos

Concordia: Prefectura incautó un cargamento millonario de cigarrillos

Ovación
Juventud Urdinarrain hizo historia y se consagró campeón de la Copa Entre Ríos

Juventud Urdinarrain hizo historia y se consagró campeón de la Copa Entre Ríos

Era una de las promesas de River, jugó en Reserva y ahora atajará en Paraná Campaña

Era una de las promesas de River, jugó en Reserva y ahora atajará en Paraná Campaña

Paraná Campaña tuvo una fecha vibrante: clásicos, líderes firmes y triunfos que marcan tendencia

Paraná Campaña tuvo una fecha vibrante: clásicos, líderes firmes y triunfos que marcan tendencia

Con dos golazos, Huracán venció a Olimpo y jugará ante Barracas

Con dos golazos, Huracán venció a Olimpo y jugará ante Barracas

Francia, con suplentes, fue mejor que Colombia

Francia, con suplentes, fue mejor que Colombia

La provincia
SMN: tres ciudades entrerrianas llegaron a 40º de sensación térmica

SMN: tres ciudades entrerrianas llegaron a 40º de sensación térmica

Brindan información sobre permisos de caza y pesca ante la proximidad de Semana Santa

Brindan información sobre permisos de caza y pesca ante la proximidad de Semana Santa

Concepción del Uruguay: impulsan capacitación en salud mental para equipos de salud

Concepción del Uruguay: impulsan capacitación en salud mental para equipos de salud

El radicalismo entrerriano reafirmó su unidad y su rol en la gestión de gobierno

El radicalismo entrerriano reafirmó su unidad y su rol en la gestión de gobierno

Ramón Godoy, el guardián del filo en las calles de Paraná

Ramón Godoy, el guardián del filo en las calles de Paraná

Dejanos tu comentario