En cercanías al acceso a Ibicuy, un vehículo utilitario se incendió en plena Autovía 12. El hecho ocurrió este domingo y el rodado presentó destrucción total.

Cerca del acceso a Ibicuy, un vehículo utilitario se incendió en plena Autovía 12.

Un vehículo utilitario se incendió este domingo en la Autovía 12, a la altura del acceso 45 que conecta con la localidad de Ibicuy, en la zona de Brazo Largo. El siniestro demandó la intervención de Bomberos Voluntarios de Ceibas y generó preocupación entre quienes transitaban por el lugar.

El aviso fue recibido a las 07.13, momento en que se desplegó una dotación hacia el sector, al arribar, los bomberos constataron un foco ígneo generalizado que afectaba por completo a un vehículo utilitario.

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El rodado, una Fiat Qubo, era ocupado por dos personas, un hombre de 43 años y una mujer de 25, ambos domiciliados en Loma Verde, Buenos Aires. Según se informó, ninguno de los ocupantes resultó lesionado.

De acuerdo al relato del conductor, el incendio comenzó mientras circulaban con destino a Ibicuy con fines recreativos, indicó después que advirtió humo y fuego en el sector del motor, que rápidamente se propagó al resto del vehículo.

A pesar de intentar contener las llamas con un matafuego portátil, el avance del fuego fue inmediato y no pudo ser controlado. Ante esa situación, los ocupantes descendieron del rodado y solicitaron asistencia.