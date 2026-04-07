El juicio por jurados se extenderá hasta el viernes. El imputado llega al debate en condición de detenido, en el marco de una causa por homicidio simple ocurrido en Concordia

Bajo la dirección del juez técnico Aníbal Lafourcade, comenzó este martes en Concordia un nuevo proceso judicial bajo la modalidad de jurado popular para tratar el legajo “Pereyra, Eduardo Fabián S/Homicidio simple”. El debate, que se extenderá hasta el próximo viernes, se desarrolla en la sede local del Colegio de la Abogacía, ubicada en la calle Hipólito Irigoyen 629.

Tras la conformación del jurado en la jornada de ayer, los ciudadanos seleccionados recibieron instrucciones preliminares y visualizaron material de sensibilización sobre violencia de género antes del inicio formal de las audiencias.

juicio por jurados Homicidio en Concordia: se ponen en marcha los alegatos de apertura frente al jurado popular

Alegatos de apertura y desarrollo del debate

La actividad de este martes inició a las 9:30 con los alegatos de apertura. El fiscal José Arias, representante del Ministerio Público Fiscal, fue el primero en presentar su teoría del caso ante el jurado. Posteriormente, hicieron lo propio los abogados defensores Pablo Palacio y Osvaldo Sarli, quienes asisten legalmente al imputado Eduardo Fabián Pereyra.

Pereyra llega a esta instancia cumpliendo prisión preventiva en la unidad penal de Concordia. Una vez concluidas las presentaciones iniciales de las partes, el tribunal procederá a la recepción de los testimonios programados para el caso.

Un hito en el sistema judicial provincial

Este proceso reviste una importancia institucional particular, ya que representa el juicio por jurados número 157 que se lleva a cabo en Entre Ríos desde que se implementó este sistema de juzgamiento penal. Las audiencias continuarán durante toda la semana hasta alcanzar un veredicto por parte del cuerpo de jurados populares

Concordia homicidio

El hecho

La causa investiga el homicidio de Paulo Gómez, quien murió luego de recibir dos disparos de arma de fuego en el barrio Villa Busti de Concordia.

De acuerdo a la reconstrucción del hecho, el ataque ocurrió en la madrugada del 16 de febrero del 2025, en inmediaciones de calles Belgrano y Augusto Niez, cuando la víctima se encontraba en la vía pública. En ese contexto, otro hombre se habría presentado en el lugar y efectuado los disparos.

Gómez fue trasladado de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde ingresó con heridas en la pierna izquierda y en el omóplato derecho. Si bien fue intervenido quirúrgicamente, su estado era reservado y horas más tarde se confirmó su fallecimiento. Tras un extensa búsqueda, el principal sospechoso del crimen, Eduardo Pereyra, se entregó a la justicia.