Uno Entre Rios | Policiales | Concordia

Homicidio en Concordia: se ponen en marcha los alegatos de apertura frente al jurado popular

El juicio por jurados se extenderá hasta el viernes. El imputado llega al debate en condición de detenido, en el marco de una causa por homicidio simple ocurrido en Concordia

7 de abril 2026 · 14:27hs
Homicidio en Concordia: se ponen en marcha los alegatos de apertura frente al jurado popular

Homicidio en Concordia: se ponen en marcha los alegatos de apertura frente al jurado popular

Bajo la dirección del juez técnico Aníbal Lafourcade, comenzó este martes en Concordia un nuevo proceso judicial bajo la modalidad de jurado popular para tratar el legajo “Pereyra, Eduardo Fabián S/Homicidio simple”. El debate, que se extenderá hasta el próximo viernes, se desarrolla en la sede local del Colegio de la Abogacía, ubicada en la calle Hipólito Irigoyen 629.

Tras la conformación del jurado en la jornada de ayer, los ciudadanos seleccionados recibieron instrucciones preliminares y visualizaron material de sensibilización sobre violencia de género antes del inicio formal de las audiencias.

Una situación difícil se vive en el comercio de Concordia ante la caída de las ventas.

En Concordia cerca de 400 personas perdieron su empleo en el primer trimestre

Tentativa de femicidio en Concordia: víctima gravemente herida.

Tentativa de femicidio en Concordia: víctima gravemente herida

juicio por jurados
Homicidio en Concordia: se ponen en marcha los alegatos de apertura frente al jurado popular

Homicidio en Concordia: se ponen en marcha los alegatos de apertura frente al jurado popular

Alegatos de apertura y desarrollo del debate

La actividad de este martes inició a las 9:30 con los alegatos de apertura. El fiscal José Arias, representante del Ministerio Público Fiscal, fue el primero en presentar su teoría del caso ante el jurado. Posteriormente, hicieron lo propio los abogados defensores Pablo Palacio y Osvaldo Sarli, quienes asisten legalmente al imputado Eduardo Fabián Pereyra.

Pereyra llega a esta instancia cumpliendo prisión preventiva en la unidad penal de Concordia. Una vez concluidas las presentaciones iniciales de las partes, el tribunal procederá a la recepción de los testimonios programados para el caso.

Un hito en el sistema judicial provincial

Este proceso reviste una importancia institucional particular, ya que representa el juicio por jurados número 157 que se lleva a cabo en Entre Ríos desde que se implementó este sistema de juzgamiento penal. Las audiencias continuarán durante toda la semana hasta alcanzar un veredicto por parte del cuerpo de jurados populares

Concordia homicidio

El hecho

La causa investiga el homicidio de Paulo Gómez, quien murió luego de recibir dos disparos de arma de fuego en el barrio Villa Busti de Concordia.

De acuerdo a la reconstrucción del hecho, el ataque ocurrió en la madrugada del 16 de febrero del 2025, en inmediaciones de calles Belgrano y Augusto Niez, cuando la víctima se encontraba en la vía pública. En ese contexto, otro hombre se habría presentado en el lugar y efectuado los disparos.

Gómez fue trasladado de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde ingresó con heridas en la pierna izquierda y en el omóplato derecho. Si bien fue intervenido quirúrgicamente, su estado era reservado y horas más tarde se confirmó su fallecimiento. Tras un extensa búsqueda, el principal sospechoso del crimen, Eduardo Pereyra, se entregó a la justicia.

Concordia Homicidio Juicio por jurados
Noticias relacionadas
El auto había sido destruido por su dueño con la intensión de cobrar el seguro.

Denunció el robo de su auto, pero lo destruyó para cobrar el seguro

Concordia rindió homenaje a los veteranos y caídos en la guerra de Malvinas

Concordia rindió homenaje a los veteranos y caídos en la guerra de Malvinas

concordia: inspectores respaldaron a los sumariados y elevaron una nota al intendente

Concordia: inspectores respaldaron a los sumariados y elevaron una nota al intendente

El Campeonato Nacional de pesas será un acontecimiento histórico en la ciudad de la costa del río Uruguay.

Concordia será sede del Campeonato Nacional de pesas 2026 ‍

Ver comentarios

Lo último

Rubén Dal Molín: Seguir postergando la reforma previsional pone en jaque al sistema

Rubén Dal Molín: "Seguir postergando la reforma previsional pone en jaque al sistema"

Bayern Múnich golpeó en Madrid y se llevó ventaja ante el Merengue

Bayern Múnich golpeó en Madrid y se llevó ventaja ante el Merengue

Donald Trump: Esta noche morirá toda una civilización

Donald Trump: "Esta noche morirá toda una civilización"

Ultimo Momento
Rubén Dal Molín: Seguir postergando la reforma previsional pone en jaque al sistema

Rubén Dal Molín: "Seguir postergando la reforma previsional pone en jaque al sistema"

Bayern Múnich golpeó en Madrid y se llevó ventaja ante el Merengue

Bayern Múnich golpeó en Madrid y se llevó ventaja ante el Merengue

Donald Trump: Esta noche morirá toda una civilización

Donald Trump: "Esta noche morirá toda una civilización"

En una hora se agotaron las entradas para el road show de Franco Colapinto

En una hora se agotaron las entradas para el road show de Franco Colapinto

Presentan en Paraná el Registro de Espacios Culturales Independientes

Presentan en Paraná el Registro de Espacios Culturales Independientes

Policiales
Homicidio en Concordia: se ponen en marcha los alegatos de apertura frente al jurado popular

Homicidio en Concordia: se ponen en marcha los alegatos de apertura frente al jurado popular

Federación: liberaron a los padres de la menor discapacitada que murió en su casa

Federación: liberaron a los padres de la menor discapacitada que murió en su casa

Eduardo Bentancourt: se conoció el resultado de la autopsia del enfermero encontrado muerto

Eduardo Bentancourt: se conoció el resultado de la autopsia del enfermero encontrado muerto

Prorrogan por 60 días la prisión preventiva para el imputado por el femicidio de Daiana Mendieta

Prorrogan por 60 días la prisión preventiva para el imputado por el femicidio de Daiana Mendieta

Chajarí: tras la muerte de una policía apartan al Jefe de la comisaría y a sargento

Chajarí: tras la muerte de una policía apartan al Jefe de la comisaría y a sargento

Ovación
Bayern Múnich golpeó en Madrid y se llevó ventaja ante el Merengue

Bayern Múnich golpeó en Madrid y se llevó ventaja ante el Merengue

En una hora se agotaron las entradas para el road show de Franco Colapinto

En una hora se agotaron las entradas para el road show de Franco Colapinto

Con dos entrerrianas, Los Pumas 7 y Las Yaguaretés tienen planteles confirmados

Con dos entrerrianas, Los Pumas 7 y Las Yaguaretés tienen planteles confirmados

Tomás Etcheverry avanzó de ronda en el Masters 1000 de Montecarlo

Tomás Etcheverry avanzó de ronda en el Masters 1000 de Montecarlo

Racing, Barracas y Tigre ponen primera en la Copa Sudamericana

Racing, Barracas y Tigre ponen primera en la Copa Sudamericana

La provincia
Rubén Dal Molín: Seguir postergando la reforma previsional pone en jaque al sistema

Rubén Dal Molín: "Seguir postergando la reforma previsional pone en jaque al sistema"

Presentan en Paraná el Registro de Espacios Culturales Independientes

Presentan en Paraná el Registro de Espacios Culturales Independientes

Senasa refuerza la lucha contra el picudo rojo en Entre Ríos

Senasa refuerza la lucha contra el picudo rojo en Entre Ríos

Crisis en el sector: taxistas denuncian falta de controles y competencia desleal

Crisis en el sector: taxistas denuncian falta de controles y competencia desleal

Presentaron un proyecto en rechazo a la política provincial de salud mental

Presentaron un proyecto en rechazo a la política provincial de salud mental

Dejanos tu comentario