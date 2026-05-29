Libertadores y Sudamericana: así quedan los octavos y los playoff.

La Conmebol sorteó los cruces de Libertadores y Sudamericana, definiendo el camino de los equipos argentinos y la posibilidad de un Superclásico en semifinales.

La Conmebol definió el camino de los equipos argentinos en los octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana , en un sorteo que dejó cruces destacados y la posibilidad de un Superclásico entre Boca Juniors y River Plate en semifinales del segundo torneo continental.

En la Copa Libertadores, los octavos de final quedaron establecidos con Estudiantes de La Plata frente a Universidad Católica, Rosario Central ante Corinthians, Cruzeiro contra Flamengo y Deportes Tolima frente a Independiente del Valle en el Lado A. En el Lado B, los cruces serán Mirassol ante Liga de Quito, Palmeiras frente a Cerro Porteño, Platense contra Coquimbo Unido y Fluminense ante Independiente Rivadavia.

Independiente Rivadavia venció sobre el final a Bolívar y ganó el Grupo C de la Libertadores

Libertadores y Sudamericana: se definieron los cruces y el posible Superclásico en semifinales

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Entre los equipos argentinos, Estudiantes definirá la serie en Chile frente a Universidad Católica, Rosario Central cerrará su llave ante Corinthians en Brasil, Independiente Rivadavia volverá a cruzarse con Fluminense tras compartir grupo y definirá la serie en Mendoza, mientras que Platense jugará la ida como local ante Coquimbo Unido y la revancha en Chile.

En la Copa Sudamericana, el cuadro dejó a Boca Juniors y River Plate del mismo lado, lo que abre la posibilidad de un enfrentamiento en semifinales si ambos avanzan. Boca deberá superar a O'Higgins en los playoff, luego enfrentaría a Recoleta de Paraguay en octavos y podría cruzarse en cuartos con equipos como Bolívar, Gremio o São Paulo. River, por su parte, deberá enfrentar al ganador del duelo entre Independiente Santa Fe y Caracas en la fase previa de octavos, luego se mediría con Independiente Medellín, Vasco da Gama u Olimpia, con posibles cruces de cuartos ante rivales del mismo grupo de candidatos.

En el resto del cuadro de la Sudamericana, Tigre jugará ante Nacional de Uruguay en la fase previa de octavos y luego enfrentaría a Montevideo City Torque, con la posibilidad de cruzarse en cuartos con Lanús, que deberá superar a Cienciano y posteriormente a Botafogo para seguir avanzando.

De esta manera, quedaron definidos los cruces y el camino completo de ambas competencias continentales, con presencia fuerte de equipos argentinos y escenarios abiertos rumbo a las instancias decisivas.