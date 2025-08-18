Gualeguaychú lanzó el programa "Ver para ser libres"

“Ver para ser libres” es un programa del Ministerio de Capital Humano de la Nación que busca detectar tempranamente problemas de agudeza visual en la infancia.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos, en articulación con el Ministerio de Capital Humano de la Nación, llevará adelante el programa oftalmológico “Ver para ser libres” en Gualeguaychú el próximo martes, de 9.30 a 17.30 h, con atención a niños de entre 6 y 12 años.

El operativo se desarrollará en la explanada del Centro Comercial Antiguo Mercado y Vieja Terminal, sobre calle Bolívar, con atención por orden de llegada, hasta completar un cupo de 120 controles por localidad.

Un equipo técnico, con equipamiento especializado, realizará evaluaciones visuales a cada niño. En caso de detectarse la necesidad de corrección óptica, se invitará a elegir un armazón entre una variedad disponible, y las gafas serán confeccionadas en el momento en un laboratorio óptico móvil, sin costo para los beneficiarios.

Inscripciones al programa

Las inscripciones se realizan en la Secretaría de Desarrollo Humano (Luis N. Palma 691) los días viernes 15, sábado 16 y lunes 18 de agosto, de 8 a 13 h.

