Franco Riva: "Tenemos potencial para estar en la lucha"

El piloto de Gualeguaychú Franco Riva se mostró optimista con las dos primeras fechas. Se tiene fue para la visita a Concordia.

El piloto de Gualeguaychú fue el ganador de la primera fecha en el callejero de Buenos Aires.

Franco Riva volvió al TC 2000 en el circuito Callejero de Buenos Aires, donde logró su primera victoria en la categoría de manera contundente con el Chevrolet Cruze del Proracing, mientras que en el Autódromo El Zonda Eduardo Copello de San Juan el piloto de Gualeguaychú terminó 8º sumando buenos puntos para el torneo.

El entrerriano hizo un balance luego de las primeras dos fechas de la temporada: “Si tengo que hacer un balance de las primeras fechas fue realmente espectacular. Arranqué ganando junto al Proracing en el Callejero de Buenos Aires en un auto que realmente no conocía. Esta victoria me incentivó a pelear por el campeonato. En El Zonda con el equipo tuvimos que trabajar en diferentes problemas, en la final un toque nos relegó, pero pudimos recuperarnos y terminar en la zona de puntos. Lo positivo es que sabemos que tenemos potencial para estar en la lucha en el resto de las carreras”.

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Qué dijo Franco Riva sobre San Juan

“En San Juan la carrera fue divertida, la largada de parado le dio un plus y estuvo genial. Tenemos pilotos jóvenes muy rápidos y buenos, además de pilotos con experiencia y eso hace que la categoría sea pareja y este en un gran nivel de competencia”, destacó el ganador de la primera fecha.

El tercer capítulo del año será este fin de semana en el Parque Autódromo Ciudad de Concordia, donde Riva correrá casi de local en un trazado que conoce bien. Al respecto dijo: “El equipo trabajó mucho en el auto para seguir mejorando. Concordia es un trazado que me gusta. La idea es ser competitivo, pelear por la carrera y ganar de nuevo. Si no se puede, buscaré estar dentro de los tres mejores de la final. Tengo la confianza de que puede ser un gran fin de semana”.

La expectativa del piloto de Gualeguaychú

“Lo hecho hasta ahora con el Proracing es espectacular. Me encanta el grupo por la forma de trabajar de todos los mecánicos y los ingenieros. Logramos un gran conjunto y eso es clave para conseguir resultados. Se armó un lindo equipo, así que los fines de semana de carrera los disfruto mucho”, concluyó Riva.

Cumplidas dos fechas, el líder del 47º campeonato de TC 2000 es Emiliano Stang (Toyota Corolla Cross GR-S - Toyota Gazoo Racing) con 47 puntos, segundo está Matías Rossi (Toyota Corolla Cross GR-S - Toyota Gazoo Racing) con 44, tercero Franco Riva (Chevrolet Cruze – Proracing) con 28, mientras que Franco Morillo (Chevrolet Tracker – Proracing) y Gabriel Ponce de León (Toyota Corolla Cross – Corsi Sport) comparten el cuarto lugar con 22 unidades.