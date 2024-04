Pidieron justicia para la familia Telliz: apuntaron al adolescente

Caravana marcha federacion.jpg

En el lugar, se confirmó la muerte del padre y del menos, mientras que Daniela y Ariana fueron trasladadas en grave estado al Hospital Masvernat de Concordia. Aun así, los familiares de los Telliz continuaron con el dolor tras la confirmación, una semana después, sobre la mujer de la madre y, el domingo, el fallecimiento de la pequeña Ariana.

La niña era la cuarta persona herida por el accidente en el que fallecieron su padre, su hermano de 10 años de edad y su madre. Estaba internada en la sala de Terapia Infantil Pediátrica del hospital Delicia Concepción Masvernat, de Concordia.

Pedido de Justicia

Una caravana de unos 200 vehículos salió desde Concordia a Federación para exigir justicia por la familia que perdió la vida en un accidente. El punto de encuentro fue la escuela Jesús Nazareno. Hubo una misa en el lugar donde se produjo el fatal accidente y de ahí se movilizaron hacia Fiscalía y la plaza principal de Federación. Los manifestantes fueron recibidos por la fiscal Josefina Penon Busaniche en Federación.

“Esto no puede quedar impune, tiene que haber un culpable”. “Una familia entera quedó destruida y en la comunidad de Concordia y Federación se vive con mucho dolor. Hoy se salió a las calles a clamar Justicia”, expresaron en redes sociales.

“Ahora están los cuatro juntos, brillando en el cielo. Les arrebataron la vida, sueños, proyectos y esa felicidad que derramaban. Los voy a extrañar y llevar siempre en mi corazón”, manifestó el padrino de la menor.

Otro familiar también los recordó y pidió justicia por ellos: “Este mundo les quedó chico. Sé que ellos ahora están descansando juntos, que ya no están sufriendo, y que ese chico que les quitó la vida no va a poder dormir. Se llevó cuatro vidas: un chico de apenas 33 años, una madraza de 30, un nene hermoso de 9 años y una pequeña guerrera de 5 años. ¿Cómo puede vivir con eso?”.

La causa judicial

La causa quedó en manos de la Fiscalía a cargo de Josefina Penón Busaniche, quien ordenó hacer una pericia accidentológica para determinar la mecánica del siniestro y si el adolescente es el responsable del hecho. Al ser menor, podría recibir una pena por “homicidio culposo”.

Tras el deceso de la niña este domingo La fiscal ordenó la realización de una autopsia.

Una pareja de la ciudad de Concordia, que apareció como testigo crucial del tremendo siniestro vial, apuntó a una “imprudencia” por parte de uno de los conductores involucrados en el accidente. “Cuando me pasa el Fox a nosotros, ahí hace un zigzag, me hace un finito, y el accidente ocurrió adelante nuestro a unos 300 o 400 metros, cuando el Fox invade el carril del Chevrolet Cruze. El Fox iba arriba de los 100 kilómetros porque cuando me pasó, tiró otro cambio y se alejó rápidamente”, detalló Andrés quien circulaba al mando de un utilitario Partner.

Otro dato importante aportado por este vecino de Benito Legerén es que, en el momento del accidente, solo circulaban los dos vehículos involucrados y el auto en el que iban los testigos. “El Chevrolet venía bien por su mano y fue el Volkswagen Fox que hace un zigzag y se cruza de carril”, puntualizó.

En las últimas horas, la causa incorporó el relato de testigos, el cual, significa un giro en los indicios que investiga el fatal accidente.