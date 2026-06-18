Alimentación y cáncer en mascotas: por qué aumentan los casos

En la última década, la detección de casos de cáncer en animales de compañía experimentó un alto crecimiento. Según el médico veterinario Rubén Rodríguez, este fenómeno no solo responde a una mayor incidencia de la enfermedad, sino también a un acceso sin precedentes a herramientas diagnósticas y a un cambio radical en los hábitos alimenticios de los animales.

Para abordar el preocupante incremento de casos de cáncer en mascotas, el médico veterinario ofreció una perspectiva que combina la evolución de la nutrición, el acceso a la tecnología y los cambios en el comportamiento social de los tutores.

Uno de los factores determinantes en este incremento es la transformación de la dieta canina y felina. Rodríguez señala que, mientras en 2006 cerca del 70% de los perros consumía comida casera, hoy la proporción se ha invertido: más del 70% se alimenta con balanceados industriales.

Este cambio tiene consecuencias celulares directas. "Los alimentos balanceados producen muchos radicales libres y oxidan más rápido la célula, lo que hace que estén más predispuestos a sufrir problemas oncológicos", advierte el especialista. Aunque el alimento seco es valorado por su conveniencia y facilidad de digestión al estar "predigerido", carece de la complejidad de una dieta natural, la cual el sistema digestivo demora hasta 24 horas en procesar. Rodríguez subraya que la comida casera, bien balanceada, no solo es biológicamente superior, sino que suele resultar más económica que las marcas líderes de balanceado.

El veterinario aclaró que no solo hay más casos oncológicos en mascotas, sino que hoy somos capaces de verla. En los últimos 10 años, el acceso a la tecnología permitió identificar lo que antes era invisible.

Rodríguez sostuvo: “Creo que en gran parte lo que creció es la herramienta diagnóstica más allá de la casuística. Creo que antes se morían sin saber por qué o sin llegar a un diagnóstico, y hoy en día es mucho más sencilla con toda la tecnología... hoy la tecnología está más al alcance de la medicina veterinaria”.

Este cambio también es cultural, ya que hoy los animales son considerados miembros de la familia y los tutores están dispuestos a realizar estudios de alta complejidad. “Hoy se le presta muchísima más atención a la salud de la mascota que hace unos años; antes eran importantes, pero no se las cuidaba tanto en el aspecto médico. Actualmente forman parte esencial de la familia y los tutores están mucho más dispuestos a invertir y acceder a métodos de diagnóstico complejos, algo que creo que va muy relacionado con cómo cambió la estructura del hogar: antes las familias tenían cuatro o cinco hijos y hoy muchos deciden tener uno solo o incluso no tener ninguno. Ese afecto que antes se repartía entre muchos hijos hoy está más dirigido a los animales, y ese nuevo lugar de preponderancia hace que uno busque todas las herramientas posibles para que vivan más”.

La longevidad de los perros aumentó de forma notable en los últimos años. Mientras que anteriormente los ejemplares que llegaban a los 20 años de edad eran una minoría excepcional, la medicina actual y los mejores cuidados permiten que los animales superen con mayor frecuencia la década de vida; de hecho, Rodriguez mencionó que es muy común atender pacientes con cuadros complejos que ya tienen más de 10 años. Debido a que sus ciclos biológicos son muy distintos a los de las personas, en situaciones de enfermedades terminales, el éxito médico se mide en la ganancia de meses de vida con calidad, considerando que un paciente de más de diez años ya se encuentra en una etapa muy avanzada de su ciclo vital

¿Dónde aparece el cáncer?

La casuística varía según la especie, pero existe un consenso sobre la alta incidencia de tumores externos debido a su visibilidad.

En perros los tumores de piel son los más frecuentes, destacándose los mastocitomas y los tumores de mama. También son comunes los tumores en el bazo, hígado y pulmón.

En los gatos predominan los carcinomas, especialmente los de piel. El especialista destacó que los gatos blancos son particularmente vulnerables, ya que la falta de melanina (el pigmento que protege contra los rayos ultravioletas) los deja desprotegidos ante el sol.

Detectar tumores en órganos internos como el hígado, riñones o pulmones es mucho más complejo, ya que a menudo no muestran síntomas hasta que existe una falla orgánica avanzada. Por ello, se recomienda estar alerta ante la pérdida de peso injustificada, vómitos, pérdida de masa muscular o un pelaje deslucido.

Diagnóstico temprano: la clave

A pesar del aumento en los casos, el panorama es esperanzador: actualmente, el 80% de los cánceres en mascotas se tratan y se curan. "Un diagnóstico de cáncer ya no es una sentencia de muerte", afirmó Rodríguez.

Este avance se debe a que la tecnología médica está hoy mucho más al alcance de la veterinaria que hace 10 años. Antes, muchos animales morían sin un diagnóstico claro; hoy, el lugar que ocupa la mascota en la familia (considerada un miembro más) hace que los tutores estén dispuestos a invertir en métodos diagnósticos complejos y tratamientos oncológicos. Aunque la veterinaria aún enfrenta desafíos, como el alto costo de drogas bajo patente y la limitada disponibilidad de equipos como tomógrafos, la medicina oncológica animal sigue de cerca los pasos de la medicina humana para mejorar la calidad y expectativa de vida de los pacientes

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