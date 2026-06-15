En la tarde de este lunes hallaros sin vida a Thiago Ocampo, el joven que era intensamente buscado en Federación.

hallaron sin vida a un joven que era intensamente buscado en la ciudad de Federación.

Horas de conmoción se viven en la ciudad de Federación tras confirmarse el hallazgo sin vida de Thiago Ocampo, el joven de 18 años que se encontraba desaparecido desde el pasado fin de semana. Su búsqueda había movilizado a gran parte de la comunidad.

El hallazgo se produjo pasadas las 16 de este lunes, en el interior de una obra en construcción ubicada en la intersección de las calles Las Magnolias y Roca. Tras el aviso, personal policial y de la justicia se hicieron presentes en el lugar para preservar la escena y llevar adelante las pericias correspondientes.

Corte total en Ruta 12 por el vuelco de un acoplado en la zona de Sauce

La búsqueda en Federación

Thiago Ocampo era buscado intensamente desde la madrugada del sábado. En el marco de la investigación y la desesperación por encontrarlo, sus familiares habían solicitado públicamente a los vecinos de la zona que revisaran las grabaciones de sus cámaras de seguridad particulares.

De acuerdo con las primeras averiguaciones y los datos aportados por el entorno del joven, Thiago había asistido a un boliche bailable de la zona céntrica de la ciudad. Tras salir del establecimiento, se habría dirigido a pie hacia el sector mencionado, donde reside uno de sus amigos, perdiéndose el rastro desde ese momento.

El desenlace de esta tarde generó un hondo pesar en los vecinos y allegados que se habían organizado en rastrillajes civiles para colaborar con las autoridades.

En el lugar del hallazgo trabajan las divisiones periciales de la Policía de Entre Ríos para esclarecer los pormenores del hecho.