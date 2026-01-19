Uno Entre Rios | Policiales | Facundo Bracamonte

Familiares de Facundo Bracamonte volvieron a exigir justicia

Familiares de Facundo Bracamonte, asesinado en 2025, se movilizaron frente a Tribunales de Paraná exigiendo justicia por sucrimen y ataque a otra adolescente

19 de enero 2026 · 12:21hs
Familiares volvieron a pedir justicia por Facundo Bracamonte. Foto de archivo.

Foto: UNO/Gerónimo Flores

Familiares volvieron a pedir justicia por Facundo Bracamonte. Foto de archivo.
Familiares de Facundo Bracamonte, asesinado el 3 de mayo de 2025 de un disparo en la cabeza en una vivienda cercana al Balneario Thompson de Paraná, se volvieron a manifestar este lunes frente al Palacio de Tribunales de la ciudad, exigiendo justicia por su muerte. La movilización incluyó corte de calle y batucada, estuvo encabezada por Lorena Palma, madre de Facundo.

Frente a Tribunales, Palma expresó con contundencia: “Queremos justicia, nos mataron en vida, a mi hijo lo mataron y lo dejaron tirado. Él se burla de nosotros, como lo hizo con nuestra familia y ahora con la familia de Katherine”. Luego agregó un pedido casi suplicante: “Por favor, que nos escuchen, que escuchen nuestros pedidos, para que no vuelva a pasar lo mismo”.

Familiares volvieron a pedir justicia por Facundo Bracamonte. Foto de archivo.

"Me mataron en vida": el doloroso testimonio de la madre de Facundo Bracamonte

La madre de Facundo explicó que la protesta buscaba “justicia por Facundo y por Katherine, para que no dejen libres a estos chicos asesinos y cumplan lo que tienen que cumplir, porque los tienen tres meses y después los largan. Lo mismo hicieron con mi hijo, como son menores de edad, vuelven a su casa”.

Palma hizo referencia a Katherine Alva, de 15 años, víctima de un ataque a balazos ocurrido el 5 de enero en su vivienda de calle República de Siria, cuando dos menores que se desplazaban en motocicleta efectuaron entre cinco y diez disparos. Katherine recibió un tiro en la cabeza y permanece internada en terapia intensiva con pronóstico reservado.

LEER MÁS: "Me mataron en vida": el doloroso testimonio de la madre de Facundo Bracamonte

La causa de ambos hechos está vinculada a un joven de 16 años, presunto autor tanto del crimen de Bracamonte como del ataque a Katherine. Palma señaló que dialogó con la fiscal de menores, Sonia Vives, quien le informó que la causa podría elevarse a juicio en febrero y celebrarse en agosto. “Mientras tanto ellos siguen libres. Ahora están detenidos porque es el mismo que le disparó a mi hijo y a Katherine; si no, estaría en libertad. Les pedí que no lo liberaran, porque iba a seguir haciendo lo mismo, y no me escucharon. Y ahora pasó lo de Katherine”, concluyó Palma.

“Queremos justicia, nos mataron en vida, a mi hijo lo mataron y lo dejó tirado y él se burla de nosotros, como lo hizo algún tiempo con nosotros ahora lo hace con la familia de Katherine”, concluyó.

El homicidio de Facundo Bracamonte

Facundo Bracamonte, oriundo de barrio Anacleto Medina, fue asesinado de un balazo en la cabeza durante la madrugada del sábado 3 de mayo, en Paraná. El hecho ocurrió cerca de las 3, en inmediaciones de la cancha de básquet próxima al Balneario Thompson.

Bracamonte fue trasladado en una ambulancia al Hospital San Martín, donde ingresó sin signos vitales. La causa quedó a cargo de la fiscal Patricia Yedro, quien ordenó la participación de Policía Científica. Según los primeros indicios, la víctima se desplazaba sola en una moto y estaba acompañada por un grupo de personas cuando se produjo un altercado con los ocupantes de otra motocicleta.

