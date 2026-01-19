Uno Entre Rios | La Provincia | familia

Familia del hombre que cayó del colectivo pide información

La familia de Ricardo Centurión, quien murió por heridas sufridas al caer de un colectivo, apeló a transeuntes, pasajeros y comerciantes de la zona

19 de enero 2026
Ricardo Centurión murió por heridas sufridas al caer de un colectivo en calle España, en Paraná. La familia pide colaboración a testigos del hecho. 
La familia de Ricardo Miguel Centurión, quien falleció como consecuencia de múltiples heridas sufridas al caer de un colectivo de la empresa San José UTE, pidió la colaboración de la población para llegar a la verdad de lo ocurrido. En un comunicado, a través de las redes sociales, pidió a los eventuales testigos aportar información para colaborar con la Fiscalía que investiga el hecho ocurrido e una parada de calle España de Paraná.

Apelaron a personas que estuvieron en el momento de la caida del hombre de 77 años quien murió horas más tarde: pasajeros, transeúntes, choferes de otras unidades, o comerciantes de la zona.

El pedido

"El 12 de enero del 2026 nuestro papá, Ricardo Centurión, falleció producto múltiples fracturas y lesiones en partes vitales del cuerpo provocadas mientras intentaba descender de una unidad de transporte urbano de pasajeros, de acuerdo con la información preliminar por la Fiscalía interviniente.

En primer lugar queremos agradecer a quienes lo asistieron y a todos los que nos han hecho llegar su muestra el efecto en este momento doloroso para sus familiares amigos y seres queridos. Estamos buscando esclarecer lo sucedido, por eso solicitamos su colaboración.

Nos encontramos colaborando activamente con la investigación a fin de dar que las circunstancias y el hecho puedan esclarecerse en su totalidad. Confiamos en el trabajo de la Fiscalía y en que se determinarán las responsabilidades que correspondan, una vez reunida toda la evidencia. Nuestro único objetivo es que se conozca la verdad completa sobre lo sucedido, que se establezca cómo y por qué ocurrió, y que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse, resguardando la seguridad de todos los usuarios de transporte público.

A quienes hayan presenciado el hecho o tengan información relevante, incluidos pasajeros, transeúntes, choferes de otras unidades o comercios cercanos, les solicitamos comunicarse con la familia de manera privada. Toda colaboración es fundamental para el esclarecimiento. El teléfono es 343- 6215784".

