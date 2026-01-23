Uno Entre Rios | Policiales | Paraná

Dos detenidos en Paraná tras episodios de violencia y un intento de robo

Dos hechos ocurridos en Paraná terminaron con detenidos: uno por amenazas y resistencia a la autoridad y otro por tentativa de robo.

23 de enero 2026 · 07:41hs
A la izquierda

A la izquierda, el detenido en avenida Churruarín; y a la derecha el detenido por intento de robo.

Dos hechos policiales ocurridos en distintos puntos de la ciudad de Paraná durante las últimas horas terminaron con personas detenidas y alojadas en la Alcaidía de Tribunales, tras la intervención del personal policial y la actuación de la Justicia.

El primero de los episodios se registró la noche del jueves en avenida Churruarín, donde tres vecinos denunciaron que un hombre arrojaba piedras contra sus viviendas y profería amenazas. La situación generó tensión en el barrio, ya que varios residentes intentaron tomar represalias contra el agresor, lo que motivó la presencia preventiva de un móvil policial.

En calle Estrada de Paraná, un auto Volkswagen Bora protagonizó un grave accidente.

Paraná: un auto volcó al evitar impactar contra otro

Rogelio Frigerio: El principal objetivo de mi gobierno es generar empleo de calidad.

Rogelio Frigerio: "El principal objetivo de mi gobierno es generar empleo de calidad"

Al salir de su domicilio, el denunciado se mostró hostil, resistió el procedimiento e intentó agredir a los efectivos, además de lanzar amenazas de muerte. Finalmente fue reducido y demorado, y por disposición del fiscal interviniente quedó detenido por resistencia a la autoridad y amenazas.

LEER MÁS: Detienen en Paraná a un hombre que vendía armas de fuego a través de redes sociales

Intento de robo

El segundo caso ocurrió durante la madrugada en el Barrio 500 Viviendas, cuando un vecino escuchó ruidos en el exterior de su casa y descubrió a un individuo intentando robar su motocicleta Guerrero Trip.

El sospechoso había dañado la linga y el trabamanubrio del rodado, pero al ser sorprendido huyó del lugar sin concretar el robo. Tras el llamado al 911 y un rápido operativo policial, el sujeto fue localizado y demorado en la zona de calles Las Cardenillas y Algarrobo Negro. El fiscal dispuso su detención por el delito de tentativa de robo y su traslado a la Alcaidía de Tribunales.

Ambos hechos continúan bajo investigación judicial.

Paraná Violencia Robo
Noticias relacionadas
Mariano Werner buscará dejar atrás una racha adversa en la que no pudo dar pelea en la Copa de Oro.

Mariano Werner tiene el número definido para el TC

La Intendenta de Paraná, Rosario Romero, y el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, delinearon la seguridad de la Fiesta Nacional del Mate que se desarrollará el 6 y 7 de febrero en Paraná

Fiesta Nacional del Mate: diagraman operativo de seguridad

detienen en parana a un hombre que vendia armas de fuego a traves de redes sociales

Detienen en Paraná a un hombre que vendía armas de fuego a través de redes sociales

El predio Paraná, de 49.990,56 m², se encuentra en Avenida Ejército 2751 entre Pablo H. Crausaz y General José María Sarobe.

El gobierno nacional dio marcha atrás con la venta de un gran predio en Paraná

Ver comentarios

Lo último

Dos detenidos en Paraná tras episodios de violencia y un intento de robo

Dos detenidos en Paraná tras episodios de violencia y un intento de robo

Día del Músico: por qué se celebra el 23 de enero en Argentina

Día del Músico: por qué se celebra el 23 de enero en Argentina

Empleadas de OSER denuncian traslados inadecuados

Empleadas de OSER denuncian traslados inadecuados

Ultimo Momento
Dos detenidos en Paraná tras episodios de violencia y un intento de robo

Dos detenidos en Paraná tras episodios de violencia y un intento de robo

Día del Músico: por qué se celebra el 23 de enero en Argentina

Día del Músico: por qué se celebra el 23 de enero en Argentina

Empleadas de OSER denuncian traslados inadecuados

Empleadas de OSER denuncian traslados inadecuados

Falleció la madre del soldado Carrasco cuyo crimen puso fin al servicio militar obligatorio en Argentina

Falleció la madre del soldado Carrasco cuyo crimen puso fin al servicio militar obligatorio en Argentina

Horóscopo del viernes 23 de enero de 2026

Horóscopo del viernes 23 de enero de 2026

Policiales
Dos detenidos en Paraná tras episodios de violencia y un intento de robo

Dos detenidos en Paraná tras episodios de violencia y un intento de robo

Paraná: un auto volcó al evitar impactar contra otro

Paraná: un auto volcó al evitar impactar contra otro

Concordia: rescataron 11 perros y un conejo que estaban a la venta

Concordia: rescataron 11 perros y un conejo que estaban a la venta

Detienen al Chelo Lima en Concordia por violar medidas judiciales y amenazas

Detienen al "Chelo" Lima en Concordia por violar medidas judiciales y amenazas

El posteo contra Azcué por el que es investigado el comandante Chelo Lima en Concordia

El posteo contra Azcué por el que es investigado el "comandante Chelo" Lima en Concordia

Ovación
Con un expulsado por lado, Banfield y Huracán iniciaron con un empate el Torneo Apertura

Con un expulsado por lado, Banfield y Huracán iniciaron con un empate el Torneo Apertura

La delegación argentina para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

La delegación argentina para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Aldosivi y Defensa y Justicia inauguraron el Torneo Apertura con un empate

Aldosivi y Defensa y Justicia inauguraron el Torneo Apertura con un empate

El Thompson estrena torneo inédito de básquet 3x3

El Thompson estrena torneo inédito de básquet 3x3

Milton Giménez podría operarse y Boca lo perdería por varios partidos

Milton Giménez podría operarse y Boca lo perdería por varios partidos

La provincia
Empleadas de OSER denuncian traslados inadecuados

Empleadas de OSER denuncian traslados inadecuados

Granja Tres Arroyos: el Gobierno de Entre Ríos intervino y se levantó el paro

Granja Tres Arroyos: el Gobierno de Entre Ríos intervino y se levantó el paro

El Gobierno de Entre Ríos fortalece el equipo de Salud Digital mediante un convenio con el Mirador TEC

El Gobierno de Entre Ríos fortalece el equipo de Salud Digital mediante un convenio con el Mirador TEC

Nación enviará a Entre Ríos vacunas contra el dengue

Nación enviará a Entre Ríos vacunas contra el dengue

Rogelio Frigerio: El principal objetivo de mi gobierno es generar empleo de calidad

Rogelio Frigerio: "El principal objetivo de mi gobierno es generar empleo de calidad"

Dejanos tu comentario