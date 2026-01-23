Dos detenidos en Paraná tras episodios de violencia y un intento de robo

Dos hechos ocurridos en Paraná terminaron con detenidos: uno por amenazas y resistencia a la autoridad y otro por tentativa de robo.

A la izquierda, el detenido en avenida Churruarín; y a la derecha el detenido por intento de robo.

Dos hechos policiales ocurridos en distintos puntos de la ciudad de Paraná durante las últimas horas terminaron con personas detenidas y alojadas en la Alcaidía de Tribunales, tras la intervención del personal policial y la actuación de la Justicia.

El primero de los episodios se registró la noche del jueves en avenida Churruarín, donde tres vecinos denunciaron que un hombre arrojaba piedras contra sus viviendas y profería amenazas. La situación generó tensión en el barrio, ya que varios residentes intentaron tomar represalias contra el agresor, lo que motivó la presencia preventiva de un móvil policial.

Al salir de su domicilio, el denunciado se mostró hostil, resistió el procedimiento e intentó agredir a los efectivos, además de lanzar amenazas de muerte. Finalmente fue reducido y demorado, y por disposición del fiscal interviniente quedó detenido por resistencia a la autoridad y amenazas.

Intento de robo

El segundo caso ocurrió durante la madrugada en el Barrio 500 Viviendas, cuando un vecino escuchó ruidos en el exterior de su casa y descubrió a un individuo intentando robar su motocicleta Guerrero Trip.

El sospechoso había dañado la linga y el trabamanubrio del rodado, pero al ser sorprendido huyó del lugar sin concretar el robo. Tras el llamado al 911 y un rápido operativo policial, el sujeto fue localizado y demorado en la zona de calles Las Cardenillas y Algarrobo Negro. El fiscal dispuso su detención por el delito de tentativa de robo y su traslado a la Alcaidía de Tribunales.

Ambos hechos continúan bajo investigación judicial.