Detienen en Paraná a un hombre que vendía armas de fuego a través de redes sociales

Detuvieron en Paraná a un hombre que ofrecía armas de fuego por redes sociales y fue interceptado cuando iba a concretar la venta.

21 de enero 2026 · 08:28hs
Un operativo policial permitió desarticular una presunta venta ilegal de armas de fuego que se gestaba a través de redes sociales en Paraná. El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Paraná XIV, donde efectivos de la División Robos y Hurtos detuvieron a Néstor Martínez, de 31 años.

La investigación se inició tras detectar una publicación en un grupo cerrado de redes sociales en la que se ofrecían armas de fuego. A partir de ese dato, el personal especializado recurrió a bases de datos y herramientas investigativas que permitieron identificar al sospechoso.

Martínez había pactado un encuentro para concretar la transacción en inmediaciones de calle Juan Manuel de Rosas, a unos cincuenta metros de Churruarín. Al arribar al lugar con una mochila, fue interceptado por los uniformados en presencia de testigos civiles. Durante la requisa, el propio detenido admitió que llevaba dos armas de fuego, situación que luego fue constatada por personal de Criminalística.

Las armas secuestradas

Las armas secuestradas consisten en una pistola marca Gunther 60, calibre .22 LR, con número de serie 2355, y otra de calibre .22 sin marca visible, con número de serie 6206. Se estableció que una de ellas estaría aparentemente en condiciones de disparar, mientras que la otra será sometida a peritajes para determinar su funcionamiento. Ninguna poseía cartuchería.

La fiscal de litigación, Evangelina Santana, ordenó la detención de Martínez, su traslado a la alcaidía de Tribunales y el secuestro de las armas para su correspondiente análisis pericial.

