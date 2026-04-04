Propofol: quién era Eduardo Bentancourt, el enfermero entrerriano que hallaron muerto

El enfermero de Gualeguaychú estaba radicado en Buenos Aires. En su domicilio había propofol, fentanilo y gran cantidad de drogas hospitalarias

Eduardo Bentancourt tenía 44 años y era nacido en Gualeguaychú. Trabajaba y estaba radicado en CABA desde hacía poco tiempo y se había recibido de enfermero en el Instituto de Enseñanza Superior María Inés Elizalde. Fue hallado muerto el viernes en su domicilio de Palermo con 50 ampollas de propofol , una hospitalaria utilizada como anestesia y que es la protagonista de un escándalo vinculado a fiestas privadas organizadas presuntamente por profesionales de salud del Hospital Italiano y que ya se cobró una vida.

Además del fármaco hospitalario, la Policía secuestró en el lugar jeringas, guantes de látex y drogas de lidocaína, difenhidramina, dipirona, hioscina, fentanilo, diclofenac, clonazepam, midazolam, dexametasona, adrenalina, haloperidol, metroclopramida, diazepam, ketorolaco, dipirona, hioscina, midazolam, cloruro de potasio, ceftriaxona, penicilina y succinilcolina, entre otras, y se investiga si estos elementos fueron sustraídos de los hospitales donde prestaba servicio.

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Su familia, al no recibir respuestas durante varios días a los mensajes y llamadas a su teléfono celular, radicó una denuncia a la Policía, que arribó al lugar y lo encontró sin signos vitales, sentado en una silla del comedor con sangre en la boca.

El fiscal Carlos Alberto Vasser, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correcional N°21 es quien se encuentra a cargo de la investigación y tomó las primeras medidas de pruebas. En cuanto a la posible participación de otras personas en la escena del hallazgo, la principal sospecha apunta a que la víctima no se encontraba sola al momento de su fallecimiento.

Hospital italiano fiestas fentanilo

La muerte de Zalazar: anestésicos robados y las fiestas médicas

El anestesiólogo Hernán Boveri y la residente Delfina "Fini" Lanusse se encuentran imputados por administración fraudulenta en la causa que investiga el robo de fentanilo y propofol. El Hospital Italiano radicó una denuncia tras detectar el faltante de estos insumos destinados a fiestas y encuentros peligrosos.

Ante el fiscal Lucio Herrera, Boveri negó los hechos y, a través de sus abogados, refirió que realizaría una declaración por escrito. En la misma línea declaró Lanusse, quien egresó de la Universidad Austral y realizaba sus prácticas de anestesiología desde el año 2023.

Boveri renunció a su puesto de trabajo después de que saliera a la luz la muerte de su colega Alejandro Zalazar. La causa penal, en manos del juez Javier Sánchez Sarmiento, trabaja en desbaratar la organización que facilitó el acceso ilegal a estos sedantes.