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Propofol: quién era Eduardo Bentancourt, el enfermero entrerriano que hallaron muerto

El enfermero de Gualeguaychú estaba radicado en Buenos Aires. En su domicilio había propofol, fentanilo y gran cantidad de drogas hospitalarias

4 de abril 2026 · 10:42hs
Propofol: quién era Eduardo Bentancourt, el enfermero entrerriano que hallaron muerto

Eduardo Bentancourt tenía 44 años y era nacido en Gualeguaychú. Trabajaba y estaba radicado en CABA desde hacía poco tiempo y se había recibido de enfermero en el Instituto de Enseñanza Superior María Inés Elizalde. Fue hallado muerto el viernes en su domicilio de Palermo con 50 ampollas de propofol, una hospitalaria utilizada como anestesia y que es la protagonista de un escándalo vinculado a fiestas privadas organizadas presuntamente por profesionales de salud del Hospital Italiano y que ya se cobró una vida.

Médico entrerriano muerto propofol
Las ampollas encontradas en el departamento del enfermero oriundo de Entre Ríos.

Las ampollas encontradas en el departamento del enfermero oriundo de Entre Ríos.

Además del fármaco hospitalario, la Policía secuestró en el lugar jeringas, guantes de látex y drogas de lidocaína, difenhidramina, dipirona, hioscina, fentanilo, diclofenac, clonazepam, midazolam, dexametasona, adrenalina, haloperidol, metroclopramida, diazepam, ketorolaco, dipirona, hioscina, midazolam, cloruro de potasio, ceftriaxona, penicilina y succinilcolina, entre otras, y se investiga si estos elementos fueron sustraídos de los hospitales donde prestaba servicio.

Sospechas de una trama oculta tras el hallazgo de 112 ampollas de anestésicos. Entorno de Eduardo Betancourt sugieren que pudo ver algo que no debía. También remarcaron que los perfiles en redes sociales cambiaron tras su muerte.

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Eduardo Betancout Gualeguaychú enfermero propol fentanilo

Su familia, al no recibir respuestas durante varios días a los mensajes y llamadas a su teléfono celular, radicó una denuncia a la Policía, que arribó al lugar y lo encontró sin signos vitales, sentado en una silla del comedor con sangre en la boca.

El fiscal Carlos Alberto Vasser, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correcional N°21 es quien se encuentra a cargo de la investigación y tomó las primeras medidas de pruebas. En cuanto a la posible participación de otras personas en la escena del hallazgo, la principal sospecha apunta a que la víctima no se encontraba sola al momento de su fallecimiento.

Hospital italiano fiestas fentanilo

La muerte de Zalazar: anestésicos robados y las fiestas médicas

El anestesiólogo Hernán Boveri y la residente Delfina "Fini" Lanusse se encuentran imputados por administración fraudulenta en la causa que investiga el robo de fentanilo y propofol. El Hospital Italiano radicó una denuncia tras detectar el faltante de estos insumos destinados a fiestas y encuentros peligrosos.

Ante el fiscal Lucio Herrera, Boveri negó los hechos y, a través de sus abogados, refirió que realizaría una declaración por escrito. En la misma línea declaró Lanusse, quien egresó de la Universidad Austral y realizaba sus prácticas de anestesiología desde el año 2023.

Boveri renunció a su puesto de trabajo después de que saliera a la luz la muerte de su colega Alejandro Zalazar. La causa penal, en manos del juez Javier Sánchez Sarmiento, trabaja en desbaratar la organización que facilitó el acceso ilegal a estos sedantes.

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