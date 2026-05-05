Uno Entre Rios | Ovación | Gabriel Heinze

El crespense Gabriel Heinze será el único argentino presente en la final de la Champions League

Gabriel Heinze es ayudante de campo en el cuerpo técnico del Arsenal, que eliminó al Atlético de Madrid y se enfrentará contra el ganador de PSG-Bayern Múnich.

5 de mayo 2026 · 20:32hs
Mikel Arteta y Gabriel Heinze festejan la victoria del Arsenal.

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El crespense Gabriel Heinze, actual ayudante de campo en el cuerpo técnico de Mikel Arteta en el Arsenal, se convirtió en el único representante argentino en llegar a la gran final de la Champions League que se disputará en Budapest, donde los Gunners se enfrentarán con PSG o Bayern Múnich.

El exdefensor logró meterse en la instancia decisiva del máximo certamen europeo tras el 1 a 0 (global 2 a 1) con gol de Saka ante el Atlético de Madrid del Cholo Simeone.

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De esta manera, el entrerriano está a un paso de quedar en la historia del club de Londres, ya que está cerca de volver a gritar campeón en la Premier League tras 22 años (a falta de tres fechas le lleva cinco puntos al Manchester City, que tiene un partido menos) y disputará por segunda vez la final del certamen más importante de Europa, tras la derrota contra Barcelona en 2006.

Gabriel Heinze Champions League Arsenal final
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