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Capibá RC relanzó el rugby infanto-juvenil

En Capibá RC volvieron a las prácticas para las categorías formativas, apostando a fortalecer el sentido de pertenencia hacia la institución.

5 de mayo 2026 · 19:37hs
En Capibá RC apuestan a impulsar el rugby de base.

NG Digital

En Capibá RC apuestan a impulsar el rugby de base.

Capibá RC dio inicio el pasado sábado a una nueva etapa para una de sus disciplinas históricas, con el lanzamiento oficial del rugby infantil y juvenil en la sede de la institución, ubicada en la intersección de Gobernador Parera y Alberto Nin, en Paraná.

La actividad, enmarcada en los festejos por el 45° aniversario del club, que se celebrará el próximo domingo 10, representó un paso importante en el fortalecimiento del trabajo formativo y social de la entidad.

Las prácticas del equipo femenino de Capibá RC son martes, de 20 a 21.30, y sábado, de 15.30 a 17. El plantel cuenta con unas 12 jugadoras.

El femenino de Capibá RC se prepara para volver

El gol de Ignacio Ovando que le dio el tiunfo a Rosario Central.

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Desde Capibá destacaron la importancia de volver a impulsar el rugby de base, apuntando tanto al crecimiento deportivo como a la transmisión de valores, el compañerismo y el sentido de pertenencia. Durante la jornada, chicos, jóvenes y familias acompañaron el relanzamiento de una disciplina que forma parte de la identidad del club.

Por más información y consultas para incorporarse a los entrenamientos, vía WhatsApp al: 3435227070.

Los entrenamientos de Capibá RC

Los entrenamientos quedaron organizados en dos grupos: infantiles –de 4 a 14 años– los martes y jueves de 17 a 18, y juveniles –de 15 a 18 años– los mismos días de 18.30 a 19.30.

El área infantil quedó a cargo de los profesores Facundo Martín Hereñu y Francisco Galetto, junto a los ayudantes Carlos Bellmann y Martín Cabrera, mientras que Esteban Ignacio Bos se desempeñará como manager.

Por su parte, el plantel juvenil tendrá a Luciano Heredia como entrenador principal, acompañado por Uriel Contreras y Antonio Ramírez.

La estructura del rugby contará además con Francisco Taborda como presidente de la subcomisión y con Cristóbal Galetto y Gonzalo Molini como coordinadores generales.

El relanzamiento del rugby aparece como una de las apuestas más importantes de Capibá en este año tan especial para la institución, reafirmando su compromiso con el deporte formativo y con la construcción de espacios de integración para niños y jóvenes.

Capibá RC Rugby
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