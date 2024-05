Denuncias por abusos: avanza la causa contra parapsicólogo

Abuso Sexual curandero parapsicólogo Concordia.jpg

Incluso, por haber hecho pública su causa y brindar actualizaciones al respecto en redes sociales, la concordiense llegó a recibir una amenaza en la puerta de su domicilio el pasado 27 de marzo y la persona que presuntamente dejó la carta fue captada por cámaras de seguridad, pero no se obtuvieron novedades sobre su identidad.

"El 29 de mayo tenemos la primera citación en Fiscalía después de más de un año y medio que estamos con esta causa", contó A.P.L este lunes por la noche en las redes sociales, "radiqué mi denuncia y desde entonces lucho no sólo por mi historia, sino por la historia de más de 60 mujeres".

El caso

En su momento la concordiense dialogó con UNO y comentó que comenzó a recibir múltiples mensajes a través de las redes sociales con experiencias similares a la suya. "Llegué al consultorio por medio de familiares, él no se maneja con redes sociales ni diarios, es un boca en boca, pero realmente concurría muchísima gente de todos lados. Se comentaba que era un curandero muy bueno (...) Él me dijo que estaba embarazada, me abusó con la excusa de cortar el embarazo. Este tipo siempre trabajó de la misma forma y muchos testimonios que me relataron tenían la misma dinámica: engaños de embarazo, problemas sexuales o de ovarios y se aprovechaba de la gente", había relatado A.P.L.

Tribunales de Concordia Justicia parapsicólogo capturas abuso sexual 1.jpg

Instantes después de hacer pública su denuncia por abuso, recibió mensajes de otras personas que indicaron haber sido víctimas de R.A.Z y destacó que una buena parte de las presuntas víctimas fueron menores de edad al momento de los hechos. En este marco, destacó a UNO que, sin nombrar al acusado, muchas personas lo identificaron y contaron de forma anónima su experiencia.