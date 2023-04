Abuso sexual en Concordia: habría una denuncia anterior contra el parapsicólogo

Tribunales de Concordia Justicia parapsicólogo capturas abuso sexual 2.jpg

"Llegaba de la fiscalía cuando me encontré con el mensaje de una chica que pasó lo mismo que nosotras", relató A.P.L a UNO. "En este momento sigue siendo menor de edad. Me contó que, cuando tenía 13 años, -la misma edad que yo cuando fui abusada por este hombre- él le hizo el mismo cuento: la abusó con la excusa de cortar la gestación de un embarazo". En este sentido, la denunciante informó que el parapsicólogo continúa trabajando en el consultorio de calle Las Heras y Sarmiento y agregó: "No entiendo cómo, con tantas denuncias y testimonios, este hombre sigue atendiendo a personas. Es lamentable y esperamos que realmente se haga justicia para que este tipo no circule más por Concordia".

"No quería hacerlo, pero no puedo estar más callada. Mi mamá no me creyó, pero vi que subiste tu testimonio y quiero compartir lo que me pasó también", indicó la menor a la denunciante a través de un mensaje en redes sociales. "Fue hace dos años. Mi mamá antes iba (al consultorio del parapsicólogo) y a ella jamás le hizo algo, yo pensé que fui la única y por eso no dije nada. (El acusado) Me dijo que cierre los ojos, que me suba arriba de su escritorio y que me baje el pantalón. Le hice caso porque supuestamente funcionaba. Empezó a meterme los dedos y después quiso meter su parte íntima", relató la menor.

DENUNCIA PARAPSICOLOGO CONCORDIA TESTIMONIO NUEVO.jpg

Paoli, adelantó a Diario Junio que el caso "está en plena etapa de investigación" y que, por el momento, el acusado aún no fue notificado de las denuncias. Por su parte la representante legal de A.P.L, indicó: "Ya me entrevisté con ella y hablaré con otras víctimas (...) Por ahora (las causas iniciadas) están con dos fiscales diferentes, porque cuando fueron denunciadas estaba la doctora María José Fonseca. Al jubilarse ella, recaen en dos fiscalías distintas, dos con el doctor Paoli y una con la doctora Evelina Espinosa". Vittori agregó a ese medio: "Tengo la información de que podría haber una denuncia previa a la de A.P.L, que sería del 2018 o 2019. Hay aún mucho por trabajar, pero ya estamos en eso".

Abuso Sexual curandero parapsicólogo Concordia.jpg

El pasado martes, A.P.L dijo a UNO que, tras hacer pública su denuncia por abuso sexual, recibió mensajes de al menos diez personas, la gran mayoría manifestaron haber sido abusadas por el acusado cuando éstas eran menores de edad. "Este tipo siempre trabajó de la misma forma y muchos testimonios tenían la misma dinámica: engaños de embarazo, problemas sexuales o de ovarios y se aprovechaba de la gente. Las cosas más aberrantes que se te puedan ocurrir, él las hacía", dijo en su momento.