Buscan a una joven que se ausentó de su hogar en Cerrito y fue vista por última vez en Paraná

Mariana Soledad Rodríguez se ausentó de su hogar en Cerrito y fue vista por última vez en Paraná. Vestía remera blanca y short de jean.

28 de enero 2026 · 15:21hs
Una madre manifestó su desesperación al no poder dar con el paradero de su hija, Mariana Soledad Rodríguez, quien se ausentó de su domicilio en la ciudad de Cerrito y fue vista por última vez en Paraná.

Según se informó, la joven vestía una remera blanca con doblez en los hombros, short de jean y ojotas rosadas. Además, se moviliza en un automóvil Chevrolet Corsa de color gris, dominio AA338ZL.

Buscan a Mariana Soledad Rodríguez, ausente de su hogar en Cerrito

Ante esta situación, se solicita la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que permita dar con su paradero.

Quienes puedan aportar datos deberán comunicarse de manera inmediata al 101 (Policía) o al teléfono 343 4579980.

