Paraná: falleció el joven que había sido apuñalado durante una fiesta

El joven estaba internado en grave estado tras haber sido apuñalado durante una violenta pelea en barrio Mosconi Viejo de Paraná

10 de noviembre 2025 · 12:27hs
Paraná: falleció el joven que había sido apuñalado durante una fiesta

Falleció Tomás Yair Flores, el joven de 20 años que estaba internado en grave estado tras haber sido apuñalado durante una violenta pelea ocurrida en la madrugada del domingo, en una vivienda del barrio Mosconi Viejo, en Paraná.

Según informó la Policía, el ataque sucedió durante una fiesta donde se habían reunido adolescentes y jóvenes de entre 15 y 20 años. En medio del descontrol, la víctima recibió una puñalada debajo de la axila que le afectó un pulmón, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia en el hospital San Martín. Finalmente, minutos antes del mediodía de este lunes, se confirmó su deceso a causa de las heridas sufridas en el violento ataque.

“Se trató de una fiesta clandestina, posiblemente un cumpleaños, donde se produjo una pelea entre varios jóvenes”, confirmó a Elonce la subjefa de operaciones de la Jefatura Departamental Paraná, comisaria Cecilia Galiano.

Las primeras averiguaciones permitieron establecer que no se trató de un hecho fortuito. “Lo que se pudo determinar es que otros adolescentes, más o menos de la misma edad, se cruzaron en la fiesta, ya tenían problemas de vieja data y terminaron con una pelea que derivó en esta lesión”, detalló Galiano.

El hecho sucedió alrededor de las 3 de la madrugada del domingo, en calles Estado de Palestina y República de Siria en el barrio Mosconi Viejo. El joven había quedado gravemente lesionado y no logró sobrevivir a las heridas. Personal policial fue alertado por transeúntes sobre una persona herida y al llegar al lugar se encontró con la víctima ensangrentada.

Una ambulancia lo trasladó al San Martín, donde lo asistieron por la herida. Este lunes, el joven murió mientras estaba internado en cuidados críticos, con herida punzante sobre el pulmón derecho y neumotórax.

Testigos señalaron a los policías que el hecho ocurrió durante un cumpleaños en una vivienda ubicada sobre la cortada 542, y señalaron a un adolescente como autor de la agresión, quien posteriormente fue detenido.

Según pudo reconstruir el personal de la División Homicidios que fue convocado por la fiscal Sonia Vives, se trató de una pelea en la que participaron cuatro jóvenes, pero no en el lugar de la fiesta sino a unos 200 metros de esa vivienda.

