Por primera vez en su historia, se completó la limpieza de cisternas pluviales en ambas cabeceras para asegurar el sistema de drenaje y preservar las instalaciones

Por primera vez en su historia, se completó la limpieza de cisternas pluviales en ambas cabeceras para asegurar el sistema de drenaje y preservar las instalaciones

En el marco del plan de mantenimiento preventivo, el Túnel Subfluvial “Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis” completó, por primera vez en su historia, la limpieza integral de las cisternas pluviales ubicadas en ambas cabeceras del viaducto, con el objetivo de asegurar el correcto funcionamiento del sistema de drenaje y preservar las instalaciones.

La tarea, adjudicada mediante el Concurso de Precios N.º 10.111/26, requirió una planificación en dos etapas y se desarrolló a partir del pasado martes 17 de noviembre, durante tres jornadas y en horario nocturno, bajo la modalidad de tránsito alternado, a fin de minimizar el impacto en la circulación y garantizar la continuidad del servicio del enlace que une Santa Fe y Entre Ríos.

Las cisternas pluviales son recintos destinados al almacenamiento transitorio del agua proveniente de las precipitaciones y de las napas freáticas. En períodos de crecida del río Paraná, el ascenso del nivel de las napas genera un incremento de la presión del agua por debajo de la calzada, fenómeno denominado subpresión.

Para atender esta condición, el Túnel Subfluvial cuenta con un sistema de drenes transversales ubicados por debajo de la calzada, cuya función es captar el agua proveniente de las napas y conducirla hacia el sistema de drenaje pluvial. Una vez almacenada en las cisternas, el agua es bombeada al río Paraná.

Con el paso del tiempo, en el interior de estas cisternas se acumula progresivamente material sólido arrastrado por el agua a través de los drenajes. Esta acumulación puede generar obstrucciones en los impulsores, pérdida de eficiencia hidráulica y disminución del caudal de achique, así como un mayor desgaste mecánico por abrasión y sobrecarga de los equipos, con el consiguiente aumento del riesgo de fallas.

En este sentido, la remoción de los sedimentos acumulados permitió restablecer el volumen útil de almacenamiento, prevenir obstrucciones y garantizar una evacuación eficiente del agua. Asimismo, esta intervención contribuye a reducir los costos de mantenimiento correctivo y de recambio de equipos, preservar la calzada y las instalaciones electromecánicas, y asegurar la confiabilidad del sistema de bombeo.

En el contexto de la emergencia hídrica, estas tareas de mantenimiento adquieren especial relevancia, ya que permiten mantener en óptimas condiciones un sistema clave para resguardar la operatividad del viaducto frente al actual escenario hidrológico.

De esta manera, el Ente Interprovincial continúa ejecutando acciones preventivas y de mantenimiento programado, orientadas a garantizar la seguridad, la operatividad y la preservación de un enlace estratégico para la región.