La Unión de Colón perdió 73 a 65 ante Centenario de Venado Tuerto en el cierre de su segunda gira en la temporada 2026/27 de la Liga Argentina de Básquet, Conferencia Sur. El Rojo sigue sin poder ganar en condición de visitante y acumuló su tercera derrota consecutiva. La Fiebre dejó atrás el traspié ante Central Entrerriano y cosechó su su sexto triunfo en la competencia.

El inicio del juego mostró a La Unión como protagonista con una sólida defensa y eligiendo bien sus opciones en ataque. Al local le llevó más de tres minutos anotar sus primeros puntos. Fue Jacob Tryon el encargado de abrir el marcador para Centenario con un disparo de tres puntos. A partir de allí, La Fiebre encontró soluciones mediante esa vía, con seis conversiones de larga distancia para irse arriba 22 a 18.

En el segundo cuarto El Rojo retomó las riendas del juego y volvió a dominar con su férrea defensa permitiendo tan solo 9 puntos en ese período al local para dar vuelta la historia e irse al descanso largo arriba 36 a 31. Gran ingreso en ese lapso de Tiziano Prome.

En el reinicio de las acciones, el partido ganó en emotividad y fue golpe por golpe para llegar al último segmento 44 a 52 con la visita al frente. En el último cuarto parecía que se lo llevaba el equipo entrerriano pero después de un minuto pedido por Victor Daitch a falta de cinco minutos, Centenario despertó y desde allí fue una aplanadora. Logró cerrar sus filas en defensa y con un gran cerco rebotero aseguró el balón para correr el contragolpe con efectividad. Así, el equipo venadense alcanzó su sexta victoria con un marcador final de 73 a 65.

Como sigue el camino de La Unión

La Unión retornará al estadio Carlos Delasoie para asumir los próximos dos juegos. El primer desafío fue programado para el viernes 9 de diciembre, jornada en la que recibirá a Racing de Avellaneda. El miércoles 9 enfrentará a Unión de Mar del Plata.