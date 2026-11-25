Un operativo policial se desplegó para localizar a Claudio Matías González, conocido como “El Gallo”, quien escapó mientras era trasladado a Paraná.

Un operativo policial se desplegó para localizar a Claudio Matías González, conocido como “El Gallo”, quien escapó este miércoles mientras era trasladado desde la Unidad Penal N.º 4 de Concepción del Uruguay hacia la Unidad Penal Nº 1 de Paraná .

La fuga del interno motivó la puesta en marcha de un procedimiento de búsqueda para establecer su paradero. Según trascendió, uno de los sectores señalados como referencia para las tareas policiales es la zona de Lacava y bulevar 12 de Octubre, en Concepción del Uruguay.

¿Quién es el hombre que se fugó?

Claudio Matías González volvió a quedar en el centro de la atención pública debido a sus antecedentes en una investigación judicial por un homicidio ocurrido en Concepción del Uruguay. En junio de 2021, cuando tenía 24 años, la Fiscalía había solicitado colaboración para dar con su paradero, luego de señalarlo como principal sospechoso del asesinato de Cristian Emiliano Martínez, conocido como “Loquillo”.

El crimen ocurrió durante la madrugada del sábado 5 de junio de ese año, en inmediaciones del asentamiento Mena. Martínez recibió cinco disparos y fue trasladado al Hospital Justo José de Urquiza, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. En aquella investigación se realizaron distintos allanamientos en barrios de la ciudad y también un procedimiento en una vivienda de Villa Itapé, donde se secuestraron teléfonos celulares, prendas de vestir y cartuchería, indicó Arriba Noticias.

La Justicia había dispuesto entonces la captura de González, quien no había sido localizado durante los procedimientos iniciales. Continúa el operativo de búsquedaMás de cinco años después de aquella investigación, González vuelve a ser buscado por las autoridades, esta vez tras escapar durante un traslado penitenciario.

Por el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre las circunstancias en las que logró escapar ni sobre la modalidad en que se produjo la fuga.