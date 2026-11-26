La exposición del Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos se inaugurará el viernes 4 de diciembre en la Sala Expandida de la Casa de la Cultura

La fotografía entrerriana tendrá un nuevo espacio para encontrarse con el público en Paraná. El viernes 4 de diciembre, a las 20, se inaugurará la muestra del 5° Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos en la Sala Expandida de la Casa de la Cultura, ubicada en Carbó y 9 de Julio.

La exposición reunirá las obras seleccionadas en la convocatoria impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y tendrá acceso libre y gratuito.

La propuesta invita a recorrer diferentes miradas sobre la realidad, los paisajes, las historias y las expresiones visuales que atraviesan el territorio provincial. A través de las imágenes, fotógrafos y fotógrafas de distintas localidades compartirán sus búsquedas artísticas y ofrecerán al público la posibilidad de acercarse a una producción cultural diversa.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, invitó a disfrutar de "un espacio dedicado a la fotografía entrerriana, poniendo en valor la producción artística y la expresión visual de las distintas localidades de la provincia". La iniciativa busca reconocer el trabajo de quienes encuentran en la fotografía una herramienta para narrar, documentar y expresar distintas formas de mirar el mundo.

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En la Sección Color, el primer premio fue para María Delfina Zamora Roude, de Colón, por su obra Pluma y bruma. El segundo reconocimiento correspondió a Paul Brian Campodónico, de Gualeguay, por El río que nos une, mientras que el tercer premio fue para Natalia Garay Elizalde, de Paraná, por Donde se curva el tiempo.

En esa misma categoría, el jurado otorgó menciones especiales a Valentín Ernesto González, de Paraná, por Ecos del pasado; Raúl Perriere, también de Paraná, por Biblioteca popular; y María Soledad Pardo, de Concordia, por Permaneser. Las distinciones reconocen distintas aproximaciones al lenguaje fotográfico y a las posibilidades expresivas de la imagen en color.

Por su parte, en la Sección Blanco y Negro, el primer premio fue para Juliana Faggi, de Paraná, por Nembyre. El segundo lugar quedó en manos de Cynthia Fistraiber, también de Paraná, por Umbral de la tormenta, y el tercer premio fue para María Jimena Franco, por Memoria invertida. La mención destacada correspondió a Luz Belén Mohr, de Gualeguay, por Ecos del invierno.

El jurado encargado de evaluar las producciones estuvo integrado por Susana Leineker, Pablo Merlo y Julio Gómez. Su tarea permitió seleccionar y distinguir las obras que formarán parte de esta quinta edición, que reúne el trabajo de artistas de diferentes puntos de Entre Ríos y pone en circulación nuevas propuestas dentro del campo de las artes visuales.

La exposición podrá visitarse hasta el jueves 10 de diciembre y se suma a la agenda que la Casa de la Cultura viene desarrollando desde hace dos años, con una programación ininterrumpida de exhibiciones vinculadas a las artes visuales.