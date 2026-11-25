El impacto en cadena de camiones ocurrió en el kilómetro 21 del puente Victoria - Rosario. Los choferes sufrieron heridas leves.

Se registró un triple choque de camiones en el puente Victoria - Rosario y uno quedó al borde del río Paraná.

Un triple choque entre camiones se registró este miércoles en el kilómetro 21 del puente Victoria - Rosario, en sentido hacia territorio entrerriano, y dejó uno de los vehículos de gran porte fuera de la calzada, a escasos metros del río Paraná.

Pese a la violencia de la colisión en cadena y a los daños materiales registrados en los rodados, los conductores involucrados sufrieron únicamente heridas leves y ninguno reviste gravedad.

El accidente en el puente Victoria - Rosario

El episodio generó fuerte preocupación en la zona debido a la crecida del río Paraná, cuyo nivel se ubicaba a apenas cinco centímetros de la marca de alerta y redujo de manera considerable la distancia entre el agua y la traza vial. Las imágenes del lugar mostraron a uno de los camiones despistado cerca del borde, con riesgo de terminar sumergido.

Las causas que desencadenaron el siniestro entre los tres camiones todavía son materia de investigación y no habían sido precisadas oficialmente.

En el sector se desplegó un operativo para remover los vehículos afectados y normalizar la circulación.