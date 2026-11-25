La UEJN Entre Ríos pidió que los nuevos cargos de la Oficina Judicial Federal sean cubiertos por empleados judiciales de Entre Ríos.

La Unión de Empleados de laJusticia de la Nación (UEJN) pidió que los nuevos cargos de la Oficina Judicial Federal sean cubiertos por empleados judiciales de Entre Ríos.

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), distrito Entre Ríos, solicitó a la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná que los nuevos cargos "sean cubiertos prioritariamente por trabajadores judiciales de la provincia". Explicaron que la medida podría generar entre 40 y 70 ascensos, de asignarse una dotación similar a la de Rosario.

Ante la inminente implementación del Código Procesal Penal Federal en Entre Ríos , prevista para el próximo 30 de noviembre, la UEJN solicitó formalmente que se garantice el respeto de la carrera judicial y el orden escalafonario en la conformación de la nueva Oficina Judicial.

Autoridades del gremio judicial elevaron un escrito a la titular de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, Beatriz Estela Arangure.

La presentación

Mediante una presentación dirigida a la presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, Beatriz Estela Aranguren, el Secretario General de la UEJN, Julio Piumato, y la Secretaria de la Regional 7 Entre Ríos, Victoria Cargnel, plantearon "la necesidad de priorizar a los trabajadores y trabajadoras que actualmente se desempeñan en la Justicia Federal entrerriana, evitando la designación de personas ajenas al Poder Judicial en cargos intermedios y superiores".

En un comunicado enviado a UNO, desde la organización sindical señalaron que, tomando como referencia los 16 cargos creados para la implementación del sistema acusatorio en Rosario, una dotación similar en Entre Ríos podría generar entre 40 y 70 ascensos mediante el correspondiente corrimiento escalafonario.

“En términos presupuestarios no hay mayor diferencia, porque los cargos se crean o se asignan igual. La diferencia está en a quién beneficia esa decisión, y nos parece justo que sea a los trabajadores y trabajadoras que vienen sosteniendo la Justicia Federal entrerriana desde hace años”, expresa la presentación gremial.

Asimismo, la UEJN solicitó que se priorice a los agentes que cuentan con título de abogado o abogada y que reúnen las condiciones necesarias para acceder a cargos de mayor responsabilidad, reconociendo su formación, experiencia, antigüedad y trayectoria laboral.

Una distribución equitativa de cargos en Entre Ríos

El sindicato también reclamó que los nuevos cargos se distribuyan equitativamente entre las cinco sedes de la Justicia Federal entrerriana: Paraná, Concepción del Uruguay, Concordia, Gualeguaychú y Victoria, teniendo en cuenta el volumen y la complejidad de las causas penales de cada jurisdicción.

La organización destacó que la experiencia del personal judicial resulta fundamental para "garantizar una transición eficiente hacia el nuevo sistema procesal, preservar la calidad del servicio de justicia y evitar el debilitamiento de las sedes del interior".

Finalmente, la UEJN solicitó una audiencia con la Presidencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná y requirió que se informe previamente la cantidad de cargos asignados y los criterios que se utilizarán para su cobertura.

La organización gremial sostiene que "la modernización de la Justicia Federal debe constituir una oportunidad de crecimiento y reconocimiento para quienes la sostienen diariamente con su trabajo, y no un mecanismo que postergue sus legítimas expectativas de ascenso".

"La implementación del nuevo sistema acusatorio debe ir de la mano del respeto a la carrera judicial, la igualdad de oportunidades y los derechos de los trabajadores", finalizaron.